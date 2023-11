În ediția de miercuri, 15 miercuri, Ionuț Rusu și George Tănase au fost eliminați de la America Express – Drumul Soarelui, după ce au ajuns ultimii la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă. Cei doi actori de comedie au luptat împotriva a două echipe, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, dar și Ada Galeș și Antoneta Galeș.

Cei doi concurenți au fost impresionați de reacția neașteptată a colegilor de competiție la aflarea veștii că sunt eliminați de la America Express, sezonul 6. Toți au așteptat cu mari emoții să vadă culoarea totemului, care, din păcate, a fost roșie.

„Îmi e atât de greu acum pentru că energia pe care mi-au transmis-o când au venit la mine nu se compară cu nimic din ce am simțit până acum de la ei. Au venit cu chef și energie. Îmi doresc din tot sufletul să poată continua cursa pentru ei!”, a spus Irina Fodor.

„Asta este, nu-i problemă! Ne-a făcut o deosebită plăcere! Vă mulțumim, ne-am distrat!”, au spus cei doi.

„Ne pare rău că pleacă băieții! Îmi par niște oameni ok, buni și amuzanți. Nu îmi doream să plece acasă”, a dezvăluit Ada Galeș.

„Am avut întotdeauna o simpatie față de băieți, de când ne-am cunoscut!”, a mai adăugat Sânziana Negru.

„Sunt niște băieți de nota 10, care au luat totul până acum cu zâmbetul pe buze. Chiar mi se pare că aduceau fericire în echipă!”, a mărturisit Alexia Eram.

Mesajul transmis de Ionuț Rusu, după ce a fost eliminat de la America Express – Drumul Soarelui

Cei doi actori de comedie și-ar mai fi dorit să rămână în competiție, însă nu au reușit să ajungă în timp util la Irina Fodor. Ionuț Rusu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre experiența de la America Express – Drumul Soarelui.

„Mulțumim că ne-ați suportat stângăciile și tot ce am scos pe gură în emisiunea asta! Cu toate că așteptările probabil au fost mai mari, suntem doi aerieni cu intenții bune. Am învățat o mulțime de lucruri în experiența asta și suntem recunoscători că am avut aceasta oportunitate unică. Gracias vouă în primul rând pentru că ne-ați urmărit, gracias echipei America Express România și gracias colegilor alături care am străbătut continentul (mă rog, două țări… una jumate, nu mai mint)! P.S. Am început să fim mai bărbați după, alaltăieri am pus antigel în mașini”, a scris Ionuț Rusu, pe Instagram.

Unde s-a filmat America Express – Drumul Soarelui

Drumul Soarelui se va desfășura, pentru prima oară, pe două emisfere. Concurenții pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul Pământului în Ecuador, destinația finală fiind Buenos Aires, Argentina. Pleacă din Medellin, Columbia, fosta reședință a lui Pablo Escobar și trebuie să ajungă în țara lui Messi. Parcursul lor include tot ce are mai interesant de oferit această zonă a Americii de Sud. Misiunile și jocurile sunt gândite în așa fel încât să le ofere atât lor, cât și telespectatorior, o experiență completă. Vor trăi aventura la cote maxime în Columbia, vor cunoaște triburile indigene din Ecuador și vor învăța ce înseamnă pasiunea în Argentina.

Cine sunt concurenții de la America Express – Drumul Soarelui

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea, parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România.