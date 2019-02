George Vintilă, în locul lui Cosmin Seleși la Asia Express?

După ce Margherita a fost nevoită să abandoneze din cauza unei infecții la rinichi, Cosmin Seleși nu este prea roz, după ce s-a accidentat la picior. Cu forțe proaspete va intra un concurent surpriză, George Vintilă, în vârstă de 48 de ani, conform CLICK.

Cosmin Seleşi s-a accidentat grav. „Am avut impresia că cineva mi-a băgat un cuţit de la genunchi până sus. Am zis iniţial că este cârcel, dar a început să mă doară şi nu am mai putut. O durere pe care nu am simţit-o niciodată în viaţă”, a mărturisit acesta.

