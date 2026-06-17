Cătălin Măruță l-a întâlnit pe Florin într-o benzinărie din Alba Iulia și a fost impresionat de povestea sa. Cu acordul acestuia, a postat pe Instagram un video, în care l-a prezentat urmăritorilor săi, subliniind că niciodată nu a încetat să învețe.

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„Cred că ne plângem prea des de ce nu avem și prea rar ne uităm la oamenii care reușesc cu mult mai puțin decât am avut noi. În drum de la Alba Iulia spre Târgu Jiu, ne-am oprit să alimentăm. Acolo am întâlnit un om care m-a impresionat mai mult decât își poate imagina. Are 50 de ani. A crescut la casa de copii. Lucrează într-o benzinărie. A terminat Facultatea de Asistență Socială, și-a luat masterul în Psihologie, iar acum visează să facă doctoratul la București.

Când mi-a povestit despre planurile lui, despre cât a muncit și despre cât de mult își dorește să meargă mai departe, i-am spus pe loc că îmi iau un angajament: îi voi plăti eu doctoratul în următorii trei ani”, a spus Cătălin Măruță. Vedeta a decis pe loc să îl ajute să își îndeplinească visul. El și-a explicat gestul emoționant pe care l-a făcut pentru Florin.

„Nu din milă. Nu pentru un gest spectaculos. Ci pentru că am văzut în fața mea un om care nu a încetat niciodată să creadă în educație și în șansa de a deveni mai bun. M-am gândit atunci câți dintre noi spunem uneori că e prea greu, că e prea târziu sau că nu mai are rost. Iar în fața mea era cineva care a pornit dintr-un loc în care mulți ar fi spus că șansele sunt minime și care, la 50 de ani, continuă să învețe și să viseze. Nu pentru o funcție. Nu pentru un titlu. Nu pentru aplauze. Ci pentru că încă mai crede că fiecare etapă nouă a vieții poate aduce o versiune mai bună a lui.

De multe ori spunem că viața nu ne-a oferit suficiente șanse. Dar există oameni care își construiesc singuri șansele, zi după zi, prin muncă, răbdare și determinare.

Povestea lui mi-a amintit că adevărata forță nu stă în cât de ușor ți-a fost. Ci în faptul că mergi mai departe chiar și atunci când nimeni nu pariază pe tine.

Și poate că asta este lecția pe care merită să o luăm cu noi:

Nu e niciodată prea târziu să înveți. Nu e niciodată prea târziu să începi. Nu e niciodată prea târziu să visezi. Iar uneori, cei care ne inspiră cel mai mult sunt exact oamenii pe lângă care am fi trecut grăbiți, fără să le aflăm povestea”, a mai adăugat Măruță.

Foto: Instagram

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