Gestul făcut de Brigitte pentru ca soțul ei, Florin Pastramă să se întoarcă acasă. Cei doi s-au împăcat. „M-am rugat 4 săptămâni cu lacrimi”

„Atunci când ești credincios și îți dorești asta din suflet și mai ales când ești căsătorit în fața lui Dumnezeu, nu are cum să nu te ajute Domnul Iisus astfel încât să îți asculte rugăciunile mai devreme sau mai târziu. Eu am crezut întru totul în Domnul Iisus că îmi va aduce soțul acasă cu o inimă curată și Domnul Iisus a lucrat, nu oamenii.

Eu am stat, m-am rugat timp de 4 săptămâni cu lacrimi, cred că i-am spălat picioarele Domnului Iisus cum a spălat femeia care a turnat mirul de alabastru. Așa mă și închipuiam. I-am cerut Domnului să lucreze la inima lui Florin, la mintea lui și să mă vadă așa cum mă vede Domnul Iisus”, a declarat Brigitte pentru Ego.ro.

Brigitte a punctat că Florin, soțul ei, a fost influențat de câțiva oameni, atunci când vine vorba despre despărțire:

„Foarte mult a contat faptul că pe Florin l-au influențat oamenii. Foarte mult a contat că toți bărbații care erau, mai ales unii dintre ei chiar credincioși, îi spuneau că eu sunt un om foarte rău și că îl umilesc, că nu este bine să mai fie cu mine, că merită mai mult.

Foarte mulți oameni l-au influențat, pe mine nu m-a influențat nimeni, eu am stat doar pe genunchi. Eu știu ceea ce îmi doresc de la viața asta, eu știu cât de binecuvântată și de fericită am fost când Florin a fost lângă mine.

Domnul mi-a arătat că este bărbatul care este pentru mine, ceea ce am nevoie. Nu acum, mi-a arătat printr-o încercare pe care am avut-o mai demult și am înțeles lucrul acesta. Acum, puteam să merg oriunde, am slăbit 12 kilograme, am posibilitatea să mă duc în Franța, dar nu am vrut să merg”.

Florin Pastramă a povestit și cum s-a produs dulcea împăcare între el și Brigitte. „Făceam 3 ani de la căsătorie. Am pus mâna pe telefon:

„La mulți ani, iubirea mea! Vreau să te văd, vreau să vorbim”. Bineînțeles că, dacă noi suntem copiii Domnului, Brigitte a zis: “Da, nicio problemă, spune la ce oră și ne vedem!”. Împăcarea noastră a durat câteva minute”.

