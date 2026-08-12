„Chiar mama astăzi s-a dus să se spovedească, să se împărtășească. Nu a făcut-o niciodată. Doar când s-a căsătorit și a zis că s-a simțit extraordinar și că preotul i-a spus că numele ei, Blandina, este sfânt. Vă mulțumesc pentru tot, Dumnezeu o să facă totul așa cum trebuie”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

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Alina Pușcău a făcut deja prima ședință de tratament. Vedeta urmează să afle joi dacă tratamentul a fost eficient și a ajutat la micșorarea dimensiunilor tumorilor.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră”, a mai spus modelul.

Alina Pușcău a început tratamentul

Fosta concurentă „Asia Express” a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre lupta pe care o duce în prezent, dezvăluind că suferă de cancer la sân, iar boala a intrat în metastază.

Modelul Alina Pușcău a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate de pe patul de spital de la UCLA din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea atentă a cadrelor medicale. Alina Pușcău a spus că a început deja pregătirile pentru schema de tratament pe care medicii o stabilesc în funcție de evoluția bolii. Ea a precizat recent, că este foarte amețită din cauza perfuziei și abia reușește să vorbească.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… Doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a spus modelul, potrivit Spynews.