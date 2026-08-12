Râul Tresa, soluția de urgență

Râul Tresa, cu o lungime de 13 kilometri, marchează granița între Lombardia și cantonul Ticino pe mare parte din traseul său. Acesta joacă acum un rol crucial în alimentarea Lacului Maggiore, lac aflat la niveluri alarmant de scăzute – doar 192 de metri deasupra nivelului mării, față de nivelul de inundație de 195 de metri.

Autoritățile italiene și elvețiene au decis să pună în aplicare imediat măsura de eliberare suplimentară de apă, după o reuniune a organismului bilateral responsabil de gestionarea resurselor de apă.

Seceta amenință agricultura din Valea Padului

Deficitul de apă din Lacul Maggiore afectează direct râul Ticino, care transportă apa către fluviul Pad. În această zonă, cunoscută pentru culturile de orez, lipsa apei a ajuns la un nivel critic – doar 30% din necesarul total este disponibil, potrivit Ministerului italian al Mediului. „Criza pune în pericol recoltele și necesită măsuri rapide pentru a sprijini fermierii din regiune”, au avertizat experții.

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Seceta prelungită și temperaturile ridicate din vara anului 2026 amintesc de perioade similare din 2003 și 2024, dar situația actuală este considerată mult mai gravă. Corriere della Sera atrage atenția asupra riscurilor pe termen lung, dacă nivelurile de apă nu sunt stabilizate rapid.

Măsura urgentă luată de Italia și Elveția reprezintă un pas important în gestionarea unei crize care amenință nu doar culturile agricole, ci și resursele naturale ale regiunii.

Liniile de coastă și albiile marilor fluvii europene, de la Rin și Loara până în sudul continentului, se retrag văzând cu ochii. Printre cele mai afectate cursuri de apă se numără și fluviul Tibru, artera simbolică a capitalei Italiei, care a atins un nivel alarmant.

Amintim și că militarii au detonat luni, 3 august, stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre în ultimele zile, urmând să formeze două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

Guvernul s-a reunit luni, 10 august, într-o ședință extraordinară pentru a aloca încă 5,1 milioane de lei lucrărilor de redistribuire a debitului pe brațul Bala către Dunărea Veche. Măsura este necesară pentru a preveni riscul opririi unităților Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.