Muzica a făcut dintotdeauna parte din viața lui Pavel Stratan, chiar dacă înainte să devină cunoscut a avut și alte profesii. Artistul mărturisește că nu se aștepta la un asemenea succes pe plan muzical.

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„Timp de doi ani, în care primele două albume, «Amintiri din copilărie», volumele 1 și 2, au fost lansate în Republica Moldova, nu m-am gândit nicio secundă că vreo piesă va avea succes, mai ales în România. Până să devin cunoscut, am făcut actorie, regie și mult sport. Cu toate astea, chitara nu am lăsat-o niciodată din mână”, a declarat Pavel Stratan pentru VIVA!.

Pavel Stratan: „Tatăl meu nu a apucat să mă vadă pe scenă, chiar dacă el nu mă lăsa să cânt”

În spatele succesului muzical se ascunde și o suferință personală legată de tatăl său, pe care artistul o poartă în suflet de fiecare dată când urcă pe scenă.

„În ceea ce privește cariera, cel mai greu moment, chiar și până azi, a fost când tatăl meu nu a apucat să mă vadă pe scenă, chiar dacă el nu mă lăsa să cânt”, a mărturisit cântărețul pentru VIVA!.

Pavel Stratan este fericit că ambii copii – Cleopatra și Cezar – i-au moștenit talentul muzical. „Cred că fiecare dintre ei a moștenit de la mine câte ceva. Cleopatra a preluat latura artistică și creativă, iar Cezar, latura sportivă și partea inventivă. Și lui Cezar îi place să cânte, dar Cleo a fost mai pasionată de muzică. Cezar e foarte serios în legătură cu sportul, mergem împreună la sală și face box de la doi ani. S-a dezvoltat foarte frumos!”, a adăugat muzicianul.