De Dana Aramă,

Keanu Reeves, în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din lume, a făcut un gest care a ajuns viral.

În prezent, starul hollywoodian filmează pentru peicula „Bill & Ted: Face the Music”.

Aflat în drum spre filmări, starul a observat un panou pe care o admiratoare îl lăsase pe un spațiu verde.

„Ești impresionant!”, era mesajul scris de admiratoare pentru Keanu Reeves. La vederea panoului, actorul s-a dat jos din mașină și a semnat pe acesta.

Scenaristul peliculei, Ed Solomon, a fost cel care a făcut publică povestea pe contul său de Twitter.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy

În imaginile postate pe Twitter se vede cu Keanu Reeves se așează în genunchi pentru a semna pe pancarta respectivă. Ba mai mult, starul hollywoodian a a scris și un mesaj pentru Stacey, cea care pusese panoul. „Tu ești impresionantă!”, a scris el.

Cum mulți au crezut că este vorba despre o știre falsă, Stacey a postat pe Twitter imagini în care apare alături de Keanu Reeves.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says „you’re breathtaking” so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO