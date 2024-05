Claudiu Bleonț este un nume consacrat în lumea teatrului și a cinematografiei românești, cu o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul a peste patru decenii. Renumit pentru lipsa de inhibiții și abordările sale îndrăznețe, Claudiu Bleonț a fost adesea numit „actorul extremelor”.

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu regizori de prestigiu, interpretând roluri principale în filme de referință și participând la producții internaționale. Pe lângă realizările sale profesionale, Claudiu Bleonț are o viață personală la fel de interesantă. În prezent, actorul se află la a patra căsătorie și are o fiică.

În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, care va fi difuzată duminică, 2 iunie, de la 22.30, acesta va dezvălui aspecte inedite din viața și cariera sa. Cu sinceritate și deschidere, Claudiu Bleonț va răspunde celor 40 de întrebări provocatoare, împărtășind experiențe și reflecții personale.

Claudiu Bleonț în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D

Un clip de prezentare a emisiunii a fost lansat deja de Kanal D pe YouTube, Claudiu Bleonț răspunde la mai multe întrebări. „Cum ați reușit să terminați penultimul facultatea?”, a întrebat Denise Rifai, iar el a zis: „Irelevant! Ce contează că am terminat penultimul?”. Ulterior, el face un gest neașteptat, se ridică de pe scaun și o privește fix pe prezentatoare.

Recomandări Cum a vândut un afacerist din Alba Iulia 41 de apartamente de peste 200 de ori. A pierdut banii clienților pe platforme financiare speculative

„Ce nu a-ți face niciodată pe scenă?”, a întrebat ea apoi. Claudiu Bleonț, singurul invitat al lui Denise Rifai care s-a ridicat de pe scaun în timpul filmării, zice: „Sex”. Ea continuă apoi cu întrebările. „Ați fost un Nicolae Ceaușescu bun?”, „Ați regretat vreodată că v-ați bătut în ring cu Savarină?”, „Ați agresat-o pe Nadine?”, „Cât fac 6+6:6?”, „Cât de nebun este Claudiu Bleonț?”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În emisiunea de duminică, Claudiu Bleonț surprinde și cu momentul când îl imită pe Nicolae Ceaușescu.

În 2020, Claudiu Bleonț a ratat șansa de a deveni primar

Cunoscutul actor Claudiu Bleonț, 65 de ani, a candidat în 2020 din partea PNL la primăria comunei clujene de munte Beliș, însă a pierdut alegerile în fața candidatului PSD Viorel Matiș. Bleonț a obținut 154 de sufragii, în timp ce Viorel Matiș a câștigat un nou mandat cu 398 de voturi. La urne s-au prezentat 841 de persoane din cele 1.182 înscrise pe listele electorale, o prezență la vot de 73%.

Recomandări Jens Stoltenberg, apel pentru ca Ucraina să poată folosi arme occidentale pentru a lovi ținte din Rusia: „E momentul să reconsiderăm restricțiile”

Întrebat apoi dacă a renunțat definitiv la politică, Claudiu Bleonț a explicat: „În primul rând, mi-a încetat mutația acolo. M-am gândit foarte serios dacă să o mai prelungesc sau nu. Eu am cochetat cu ideea de a deveni acolo, în comuna clujeană Beliș, primar. Sau viceprimar. Nu a fost să fie însă! Cu ocazia alegerilor locale din toamna anului 2020, am fost ales consilier local din partea PNL. Cred că am făcut tot ce a depins de mine și la acest capitol.

O vreme, cinci luni sau mai bine, mi-am plătit singur cazarea, masa, transportul. Nu aveam casă acolo, în Beliș. În cele din urmă însă am decis să mă întorc la teatru. Recunosc că atunci când am cochetat cu ideea de a candida, pandemia închisese orice teatru. Nu mai existau spectacole și nici măcar repetiții. Ca atare, mi-am putut dedica timpul doar acestei activități. Mi-au plăcut mult și locurile, și oamenii. Lucrurile s-au schimbat însă, așa că am renunțat. Locul meu de consilier a fost luat de un alt tânăr”.

Urmărește-ne pe Google News