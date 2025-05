Augustin Viziru joacă în momentul de față alături de actori de renume precum Carmen Tănase, Gheorghe Mihăiță, George Ivașcu, Șerban Pavlu și alții în serialul „Tătuțu”, însă nu mai are așa mari emoții ca pe vremea când debuta ca actor alături de Gheorghe Dinică și Marin Moraru. Chiar dacă niciodată nu a simțit presiune, ci doar mândria că are privilegiul să fie pe același platou de filmare cu actorii menționați mai sus, Augustin Viziru recunoaște că nici ușor nu i-a fost în preajma lor. „E greu să mai am emoții o dată ce am avut în față pe Gheorghe Dinică, pe Marin Moraru. În fața oamenilor cu care lucrez, atâta timp cât sunt profesionist, mă duc și îmi fac datoria, nu văd de ce aș avea emoții. Îmi place ceea ce fac, sunt în elementul meu acolo și despre asta este vorba. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic, ci doar să îmi fac datoria și cam atât”, a povestit Augustin Viziru pentru Libertatea despre modul în care reușește, în momentul de față, să își facă meseria.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Miniștrii Guvernului AUR, dacă George Simion devine președinte: oameni de afaceri, traseiști politici și admiratori ai Mișcării Legionare

Augustin Viziru și-a rupt piciorul pentru a nu se face de râs la filmări

Atât de recunoscător a fost că a avut șansa să se formeze ca actor alături de maeștrii teatrului românesc, încât ar fi făcut orice ca să nu greșească vreo replică sau, din cauza lui, să se refacă dubla. Când zice orice, se referă chiar și la a-și pune sănătatea în pericol. Nu a regretat nicio clipă deciziile pe care le-a luat pe platoul de filmare, ba chiar, după 17 ani de la filmările pentru telenovela „Regina”, își aduce aminte cu nostalgie, fiecare detaliu.

„Îți dau un exemplu. Am avut o secvență cu domnul Gheorghe Dinică. Filmam la Golești și la un moment dat, regizorul, Iura Luncașu, mi-a zis să joc că am o nucă în cizmă. I-am spus că am ciorapi Nike în picioare, iar noi jucăm anii 1900. Mi-a zis să scot ciorapul. Atunci, de panică că trebuia să scot cizma și să dau replica, iar cizma nu ieșea pentru că îmi transpirase piciorul, în secvență mi-am rupt singur piciorul. Am tras până mi-am făcut ruptură de menisc ca să pot să dau replica domnului Dinicu. Adică știu cum este să lucrezi cu actori de mare calibru”, a mai completat nostalgic actorul pentru Libertatea.

Augustin Viziru a învățat meserie de la mari actori

Nu a absolvit UNATC-ul precum majoritatea colegilor lui, însă Augustin Viziru a avut privilegiul să învețe această meserie de la cei mai buni. Debutul său a fost invidiat de mulți actori debutanți, iar Viziru a știut să profite de oportunitatea oferită. Mai mult decât atât, actorii de renume au știut că el nu are studii în domeniu și nu doar că nu au pus presiune pe el, dar l-au sprijinit și l-au învățat cum să își șlefuiască mai bine talentul. „Eu puneam presiune. Oamenii ăia pentru mine au fost și vor rămâne sprijinul meu. Se bucurau când mă vedeau și de fiecare dată mă susțineau în toate proiectele”, a mai completat actorul.

Video: Radu Costin

Urmărește-ne pe Google News