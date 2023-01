În ediția emisiunii difuzată pe 10 ianuarie, Gheboasă și-a cerut eliminarea de la „Survivor” 2023 în lacrimi. Îi ducea dorul soției, Luiza, cu care vrea neapărat să aibă un copil. Ulterior, deși publicul nu l-a votat să meargă acasă, el a plecat din emisiune. A explicat că duce dorul familiei, că acasă, în România, e pe val în muzică și nu poate pierde timpul în competiție.

Acum, el susține că nu s-a simțit deloc bine în concurs. „Când am plecat din România, nu mă simțeam deloc bine. Știam că o să merg acolo. Eu sunt tânăr, e foarte greu să îmi iei telefonul, să-mi iei niște lucruri de care eu depind… am simțit că îmi iei ceva din mine. Am văzut că ceilalți colegi se simt bine și voiam să fiu și eu ca ei, dar nu mă simțeam deloc bine acolo. Parcă mi-a luat ceva din mine”, a explicat el la Pro TV.

Și a continuat: „Mi-a fost foarte greu să mă rup de toate lucrurile din confortul meu, în al doilea rând îmi era foarte dor de casă, m-am gândit foarte mult la nevastă-mea. Am stat o săptămână și ceva. Nu mai puteam, nu îmi mai ardea să stau acolo. Eu voiam să vin acasă, ce să fac eu acolo? Din echipa mea eram unul dintre cei mai buni, eram săgeată pe traseu, colegilor mei le-a părut rău că am plecat de acolo.

Am renunțat foarte ușor pentru că nu mai puteam să mă întorc pe insulă, pentru mine era cel mai greu moment când trebuia să mă întorc pe insulă, îmi plăcea mult pe traseu, la joc. Acolo, pe insulă, nu puteai să faci nimic, trebuia să ne facem nevoile unul lângă celălalt, nu mă așteptam să fie atât de rău. Eu mă descurcam, ziceam că dacă fetele pot, eu cum să nu rezist. Asta era ambiția mea!”, a mai spus Gheboasă „La Măruță”.

Tânărului îi pare rău de situația pe care a provocat-o în emisiune, dar și că și-a dezamăgit familia. Totodată, el i-a încurajat pe fanii lui să trimită mesaje la Survivor, să ceară revenirea lui în competiție. „Îmi pare rău că am dezamăgit foarte mulți oameni, îmi pare rău că mi-am dezamăgit familia, ei aveau foarte mare încredere în mine.

Dar eu am vrut să mă testez, să-mi văd limitele, mi-am dat seama că această emisiune nu e pentru mine, dar în cazul în care oamenii vor să mă vadă în continuare, puteți să trimiteți mesaje la Survivor România, puteți să faceți tot posibilul ca să mă bage din nou în emisiune. Dacă voi ajunge din nou în emisiune, ce credeți, eu o să câștig cei 100.000 de euro”, a spus el încrezător.

„Dacă mă duc din nou acolo, acum știu la ce mă duc. (…) Oamenii au putut să mă judece de acasă, din canapea. N-au putut să fie acolo, lângă mine, să vadă, ce simt eu cu adevărat, ce e în capul meu, ce sentimente am.

Mă gândeam foarte mult acasă. Simțeam că eu nu o să mai ies de acolo. Nu credeam că mai există un final. (…) Dacă sunt oameni care vor să mă vadă în emisiune, faceți cumva să mă bage în emisiune. Voi sunteți capabili să faceți cumva ca eu să intru în emisiune. (…) Eu nu cred că o emisiune decide soarta. Eu nu am mai vrut. De ce să trăiesc chinul ăla?”, a mai adăugat Gheboasă.

Cine e Gheboasă

Gheboasă sau Gavriș Gabriel, pe numele lui real, are 21 de ani și e artist. Acesta s-a născut în Târgoviște, dar trăiește în București și s-a făcut remarcat datorită unei melodii lansate la jumătatea anului 2022, piesă al cărei videoclip a adunat până în prezent pe YouTube 12 milioane de vizualizări. Gheboasă cântă și alături de Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula melodia „Dacă n-ai bani”, care a fost numărul 1 în trending și are până la ora actuală peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube, scrie protv.ro.

Gheboasă are succes și pe TikTok, acolo are sute de mii de urmăritori și milioane de like-uri la clipurile postate.

