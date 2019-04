Gina Pistol, copilărie în bucătărie: “La 9 ani am făcut primul chec”. Trebuia să facă mâncare pentru fratele ei mai mic

Libertatea: Gina, știm că tu gătești și o faci bine, cum stă restul familiei la capitolul ăsta?

Gina Pistol: Într-adevăr, chiar gătesc foarte bine. Fratele meu este cel care degustă mereu și își dă cu părerea. Mama face prăjituri foarte bune, este plăcerea ei cea mai mare, iar mie îmi place cel mai mult să pregătesc mâncăruri sărate.

Când ai învățat să gătești?

Când am rămas singură acasă cu fratele meu, iar mama era la muncă. Îmi aduc aminte că îi făceam cel mai des tocăniță de ceapă călită cu bulion, ce ne plăcea nouă mai mult, sau frigănele – pâine dată prin ou și lapte și prăjită. Pe la 9 ani am făcut și primul meu chec, care mi-a ieșit foarte bun. Cu toate acestea, am fost certată de mama, pentru că nu aveam voie să folosim cuptorul sau aragazul când ea nu era prin preajmă. Încă de mică am fost cumva atrasă de bucătărie, iar acum, când gătesc ceva, îmi iese ca la carte.

De la bunica ai învățat vreun secret în bucătărie? Ce-ți plăcea din ce-ți pregătea ea?



Vacanțele din copilărie le petreceam la bunici, la țară și țin minte că îmi plăcea foarte mult pâinea pe care mamaia o făcea pe vatră. Tot din aluatul acela ne pregătea și brânzoaice și eram fascinată de cât de bune sunt. Toată mâncarea pe care bunicii mei o făceau era delicioasă, pentru mine avea gustul perfect. Mâncarea făcută la vatră, la ceaun, servită din vase de pământ este aparte.

Te-ai încumeta să participi cu ai tăi la sezonul acesta special ”Chefi la cuțite”, ”Familii la cuțite”?

Dacă am fi participat, i-am fi cucerit pe cei trei și am fi luat cuțitul cu ceva dulce pregătit de mama”! Deserturile și prăjiturile sunt specialitatea ei.

Cum arată o zi în bucătăria familiei Pistol când sunteți toți ”la butoane”?

Nu mă înțeleg prea bine cu mama în bucătărie, pentru că avem un stil diferit. (râde) Eu sunt foarte organizată, de cele mai multe ori gătesc ca în reclame: toate ingredientele sunt puse în boluri diferite, mirodeniile pe care le folosesc sunt așezate în farfuriuțe, iar vasele sunt spălate rând pe rând. După ce pregătesc ceva în bucătărie, nici nu simți că am fost pe acolo. Mama, în schimb, este puțin mai dezorganizată și tinde să improvizeze. Deși suntem la poluri opuse, cred că într-o competiție am putea să ajungem pe aceeași lungime de undă și să pregătim cele mai delicioase preparate, pentru că amândouă știm să dăm gust mâncării.

Vine Paștele. Ce pregătești pentru masa de Înviere? Miel, drob, cozonaci, pască?

Nu mănânc miel de Paște și nu am mâncat niciodată, pentru că nu rezonez cu ideea de a sacrifica un miel pentru a-l mânca. Pe masa mea de sărbătoare se regăsesc mereu ouăle roșii, drobul de ciuperci și salata verde cu castraveți, ceapă verde și oțet. Preparatele acestea sunt preferatele mele. Și, bineînțeles, nelipsitul cozonac sau pasca.

Cei trei chefi, invitați la nunta ei. ”Cu siguranță vor fi acolo”

În șase sezoane – acum îl filmează pe al șaptelea -, între Gina Pistol și cei trei jurați de la ”Chefi la cuțite” s-a legat o prietenie strânsă, așa că frumoasa blondă îi are acum pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu pe lista scurtă de invitați la nunta ei. Când o fi să fie. ”Cu siguranță toți trei vor fi acolo. Nici nu mi-aș imagina să nu invit toți oamenii dragi din echipă, alături de care petrec atât de multe ore zi de zi”, spune ea.

