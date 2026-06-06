Problema autonomiei la mașinile electrice

În prezent, mulți oameni încă văd autonomia ca pe un obstacol major în adoptarea vehiculelor electrice, chiar dacă proprietarii acestor mașini se confruntă rar cu această problemă.

În același timp, „anxietatea legată de autonomie este încă unul dintre principalele motive pentru care vehiculele electrice nu sunt foarte populare în SUA”, relatează Autoevolution.

Pe lângă autonomie, sunt menționate și infrastructura de încărcare, și prețul, deși acestea s-au îmbunătățit în ultimii ani.

De ce contează densitatea energetică

Diferența principală dintre benzină și bateriile actuale este densitatea energetică.

Benzina are o densitate de aproximativ 13.000 Wh/kg, ceea ce explică de ce un rezervor relativ mic poate oferi sute de kilometri de autonomie. Vehiculele cu motor cu ardere internă irosesc peste 70% din energie sub formă de căldură și frecare.

În comparație, o mașină electrică de dimensiuni similare ar avea nevoie de un pachet de baterii cu cel puțin 100 kWh pentru a parcurge aceeași distanță.

O astfel de baterie cântărește între 450 și 600 kg atunci când se utilizează o chimie pe bază de nichel.

Ce este bateria litiu-aer

Noile cercetări vizează baterii mult mai eficiente, iar printre ele se află tehnologia litiu-aer.

CATL consideră această tehnologie o strategie pe termen lung, iar conceptul se bazează pe utilizarea litiului metalic ca anod și a oxigenului din aer ca reactant catodic.

Foto: Autoevolution

Această abordare reduce semnificativ greutatea bateriei și permite o densitate energetică mult mai mare.

Bateriile litiu-aer promit o densitate energetică incredibilă, proiectele actuale de laborator atingând deja peste 1.200 Wh/kg.

Spre deosebire de bateriile tradiționale litiu-ion, care se bazează pe compuși de metale grele precum nichelul, cobaltul și manganul pentru a „găzdui” ionii de litiu, bateriile litiu-aer utilizează litiu metalic ca anod și oxigen din aer ca reactant catodic. Acest design reduce semnificativ greutatea și complexitatea, câștigându-le porecla de „baterii respirabile”.

Principiul de funcționare al bateriilor litiu-aer Foto: Autoevolution

Densitate energetică teoretică uriașă

Una dintre cele mai importante promisiuni ale acestei tehnologii este densitatea energetică teoretică.

Cu o densitate teoretică a energiei de până la 12.000 Wh/kg, aceasta este aproape de densitatea energetică a benzinei, care este de 13.000 Wh/kg.

Acest lucru este încă impresionant, având în vedere că cele mai bune baterii li-ion obișnuite au atins în prezent doar 250-270 Wh/kg.

Acest nivel ar putea reduce semnificativ diferența dintre mașinile electrice și cele cu motor termic.

Provocările tehnologiei

Deși promisiunile sunt mari, tehnologia litiu-aer nu este încă pregătită pentru producție.

Aceste baterii sunt sensibile la „contaminarea cu umiditate și dioxid de carbon din aer”, ceea ce poate afecta durata de viață.

Totuși, cercetările recente arată îmbunătățiri importante, inclusiv prototipuri care au atins performanțe ridicate în laborator.

CATL a prezentat aceste eforturi în cadrul recentului forum Powering the Nation din China, din 2026.

Wu Kai, cercetătorul-șef al CATL, a dezvăluit la recentul forum Powering the Nation 2026 că firma sa consideră tehnologia bateriilor litiu-aer ca o strategie pe termen lung.

Față de celulele de baterii tradiționale li-ion, care conțin adesea materiale scumpe precum nichelul și cobaltul, celulele litiu-aer utilizează litiu metalic ca anod și oxigen din aer ca reactant catodic.

Acesta este motivul pentru care reduc din greutate. Însă tehnologia actuală este departe de a fi pregătită pentru producție. Bateriile de acest tip sunt sensibile la contaminarea cu umiditate și dioxid de carbon din aer, ceea ce poate reduce durata de viață a ciclului.

Viitorul bateriilor pentru mașini electrice

Pe lângă litiu-aer, sunt dezvoltate și alte tehnologii, precum bateriile în stare solidă și cele sodiu-ion.

Anunțul CATL despre „bateriile respirabile” vine în urma succesului său în domeniul bateriilor sodiu-ion. După ce a propus pentru prima dată conceptul de sodiu-ion în 2020, CATL a extins cu succes tehnologia, producția în masă urmând să înceapă în 2026. Bateriile sodiu-ion sunt acum integrate în diverse modele, inclusiv GAC Aion UT, Changan Oshan 520 și vehicule de la mărci precum Geely, Chery și FAW.

Noile baterii litiu-aer ar putea contribui la creșterea autonomiei și la reducerea greutății vehiculelor electrice în anii următori.

Un prototip dezvoltat de Laboratorul Național Argonne și Institutul de Tehnologie din Illinois în 2025 a atins 1.200 Wh/kg cu o durată de viață de 1.000 de cicluri la temperatura camerei.

Potrivit estimărilor prezentate de cercetători, astfel de baterii ar putea permite în viitor autonomii de peste 1.600 km pentru vehicule electrice cu pachete de dimensiuni similare celor actuale.

CATL descrie tehnologia litiu-aer drept o strategie pe termen lung, fără a anunța deocamdată un termen oficial pentru comercializare.

CATL deține cea mai mare cotă de piață la nivel mondial, atât în ​​domeniul bateriilor electrice, cât și al stocării energiei.

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