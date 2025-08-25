Pentru a marca momentul, Giulia Anghelescu a postat pe Facebook o fotografie de arhivă și un mesaj emoționant, plin de sinceritate și umor. În imaginea publicată, surprinsă acum 18 ani, cei doi apar foarte tineri, cu priviri calde și expresii ce trădează emoția începutului.

Giulia, cu părul lung și drept și breton, poartă o ținută simplă și elegantă, accesorizată cu cercei fini. Alături de ea, Vlad, într-o cămașă albă, o privește zâmbind subtil, apropierea dintre ei transmițând naturalețe și complicitate.

Mesajul emoționant al Giuliei Anghelescu

Fotografia are o încărcătură sentimentală puternică, fiind dovada drumului pe care l-au parcurs împreună de-a lungul timpului. Artista a completat postarea cu o declarație emoționantă: „18 ani împreună și tot nu ne-am plictisit unul de celălalt. 🤭 18 ani de când am zis ‘hai să vedem ce iese… și ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus. 😂

O familie, doi copii minunați, un haos frumos și o iubire care ne ține împreună, indiferent de câte nebunii trăim. 18 ani împreună și încă reușești să mă faci să râd… și să mă enervezi la culme când îți lași șosetele lângă pat sau uiți unde ți-ai pus telefonul ori te pierzi în propriile gânduri (din ce în ce mai des 🤣).

18 ani are și poza asta… parcă a fost ieri. Te iubesc, Păpu! Lets rock on! ❤️” De-a lungul acestor ani, Giulia și Vlad au reușit să construiască o familie unită și să-și păstreze relația vie, plină de iubire, râsete și complicitate. Povestea lor este una dintre cele mai frumoase și trainice din showbizul românesc.

Giulia și Vlad Huidu, mândri de copiii lor

Antonia, fiica lor, e dansatoare. A câștigat mai multe concursuri, după cum au declarat cei doi într-un interviu pentru Libertatea. „Ne-a făcut cea mai mare surpriză. Suntem foarte mândri de ea. A participat în Polonia la Campionatul European de dans unde a câștigat, împreună cu echipa ei, cinci medalii de aur și una de bronz. O performanță extraordinară. (…)

De pe la patru ani a început să participe la concursuri. Întâi la avansați, după aceea performanță. Din momentul în care a intrat în faza de performanță au început să curgă medaliile.”, a spus Vlad.

„Bine, nu este neapărat o surpriză pentru că fetele muncesc extraordinar de mult și antrenoarea lor a fost alături de ele din primul moment în care au pășit în sala de dans. Ce s-a întâmplat recent este doar încununarea faptului că au arătat, în toți anii aceștia cât de determinate sunt, cât de mult își doresc și visul lor s-a împlinit. Suntem foarte mândri că s-a cântat imnul României și fata noastră a fost acolo pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, a adăugat și Giulia.

