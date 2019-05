Mihaela Călin a luat în greutate aproape 9 kilograme, se simte bine, singura ei problemă fiind legată de parfumuri, de care nu mai îndrăznește să se apropie. „A fost foarte complicat cu mirosurile, în prima parte a sarcinii, până în 5 luni nu mai suportam niciun parfum. Parfumurile mele dragi, pe care le-am ales cu mare atenție de-a lungul anilor, pentru unele dintre ele chiar am făcut eforturi ca să mi le iau, pentru că nu sunt ieftine, nu le mai puteam folosi și încă nu am testat să văd dacă le pot folosi de teamă că nici acum nu îmi plac și aștept să treacă sarcina, să vină bebe, cu gândul că nu voi renunța de tot la ele, că o să-mi revin. Parfumuri exclus, plus că detergentul de haine nu îmi mai priește, l-am ales fără parfum. De câteva luni folosesc detergent pentru copii, ceea ce e în regulă”, a declarat, pentru Libertatea, Mihaela Călin.

Se retrage de pe „sticlă” în iunie

Prezentatoarea „Observatorului: de la Antena 1 și soțul ei nu s-au pus încă de acord asupra celui de-al doilea nume al bebelușului. Amândoi însă preferă să fie unul românesc. „O să avem un băiețel la vară, în jur de 15 iulie îl așteptăm și să vedem dacă o să vrea să fie rac sau o să fie leu. Nu mai consum alcool nici măcar așa la peteceri, poate am ciocnit, dar nu am mai băut, psihic mă simt liniștită urmând niște reguli. Deocamdată încă mă simt bine pe tocuri, adică la ocazii speciale sau la Observator încă pot să port tocuri, bineînțeles că am renunțat la foarte multe lucruri din garderobă, nu prea mai pot să port blugi, nici măcar ăia pentru gravide, pe mine mă strâng, nu mă simt bine cu ei, cu o rochie și cu ciorapi mă simt mult mai bine. Cam prin iunie bănuiesc că o să rămân acasă”, ne-a spus Mihaela Călin. Știrista își rezervă ultima lună de dinaintea nașterii pentru odihnă și pregătirile necesare pentru sosirea bebelușului.

