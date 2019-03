„Cum e şi viața asta.. atât de imprevizibilă, atât de scurta, atât de sucită şi cu aşa multe surprize .. astăzi eşti, mâine nu mai eşti, zboară timpul cât ai clipi, timp pe care nu îl mai poți recupera. Timp in care iei decizii fără să îți dai seama, în care faci lucruri fără să gândeşti. Fapte, care pe tine nu te dor dar pe cei din jurul tău îi dărâmă. Degeaba îmi pare rău, faptul e deja consumat. Aşa am pierdut cel mai iubit om, @bogdanjonescu omul cu care am plecat la drum. Dar fiecare greşala în această viață, are rolul ei şi acela de a fii mai bun, acela de a nu mai greşi şi acela de a aprecia oamenii importanți din viața noastră. Uneori nu există cuvinte şi nici scuze suficiente pentru anumite fapte. Cel mai important este să ştii să apreciezi atunci când ai şi când primeşti. Atunci când nu mai ai şi nu mai primeşti, degeaba conştientizezi cât de minunat a fost. Omul e făcut să îşi doreasca tot mai mult şi uneori uită ceea ce este cel mai important. Viața mea a luat întorsături de 180°. Ba am fost sus, ba jos şi aşa sunt in continuare. Viața asta mi-a dat câteva lecții grele dar importante şi cu siguranță vor mai fii. Una din ele este aceea că atunci când iubeşti, iubeşti. Dacă există dragoste adevarată, aceasta îşi va face loc indiferent de situații şi va gasi ea o cale. Frumusețea şi tinerețea trec, obligațiile şi obişnuințele vin şi pleacă iar orgoliul nu duce niciunde. Gura lumii nu o astupa nici pămantul… cu ce ne alegem?

Nu pot decât să mă bucur şi să mă mulțumesc cu aceste lecții primite, să apreciez faptul că toate acestea au scos din mine o variantă mai bună şi nu în ultimul rând, faptul că m-am cunoscut pe mine şi ştiu cât de puternica pot fii.c De asemenea le mulțumesc si prietenilor care au fost şi sunt alaturi de mine în orice conditii…”, a scris Hannelore pe contul de socializare.

Hannelore a fost una dintre cele mai comentate concurente din ultimul sezon al show-ului Insula Iubirii, difuzat de Antena 1. Hannelore a fost în centrul atenției pentru comportamentul duplicitar pe care l-a avut față de iubitul ei, Bogdan, care i-a devenit soț ulterior, dar și față de ispita Andi.

Citește și

Didi Prodan, „Zâmbetul Generaţiei de Aur”, ar fi împlinit astăzi 47 de ani. Povești geniale: „I-am dat «topoare» lui Ronaldo, dar am început să mă enervez și l-am înjurat!”

Citește mai multe despre Hannelore, Divort și Insula iubirii pe Libertatea.