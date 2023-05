Cel de-al optulea battle a adus multă tensiune la „Chefi la cuțite”, dar și umor la bancurile de lucru, după ce Cătălin Scărlătescu a intrat în luptă hotărât să-și ajute concurenții cu o amuletă devastatoare. Porunca acesteia a fost ca adversarii să gătească legați spate-n spate.

A urmat un adevărat haos în bucătăria show-ului culinar – iar strategia lui Chef Scărlătescu a dat roade. Echipa lui a obținut astfel prima victorie în battle-urile acestui sezon. Finalul serii a mai adus o surpriză: după proba individuală, Chef Dumitrescu a pierdut un concurent, pe Florin Borșaru, salvat de la eliminare de Chef Bontea, care a folosit amuleta ce i-a permis acest privilegiu.

Sorin Bontea: „Battle-ul 9. N-am pierdut niciun om. Culmea, am unul în plus”

„Battle-ul 9. N-am pierdut niciun om. Culmea, am unul în plus!”, a declarat cu umor Chef Bontea, înaintea confruntării din această seară. „Chiar dacă am crescut cu echipa gri, acum nu am ce să mai fac și voi fi nevoit să lupt împotriva lor”, a spus Florin Borșaru, purtând noua sa tunică roșie.

Ce se întâmplă în această seară la „Chefi la cuțite”

În această seară, echipele vor avea de dat un test esențial: cel financiar. Cele trei tabere se vor bate în preparate delicioase, dar și în bugete care pot constrânge sau pot deruta, fiind prea permisive. Respectarea unui buget impus pentru a găti pe gustul unui juriu de specialiști cu pretenții se va dovedi o probă dificilă pentru echipe.

În afara oricărui buget și cu adevărat neprețuite în bucătăria show-ului sunt, însă, amuletele. Iar în această seară, se vor arunca două în joc! Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se vor duela, fiecare folosind câte un avantaj important din arsenalul său. Se anunță, așadar, o nouă seară palpitantă în bucătăria show-ului culinar.

Cine e Florin Borșaru, care a fost salvat de eliminarea de la „Chefi la cuțite”

Florin Borșaru participă la „Chefi la cuțite” alături de George, fratele lui. „Numele meu este Florin Borșaru, am 26 de ani, sunt antreprenor. Frati-miu e mai creativ și pune mai mult gust în partea de tradițional și eu vin în urma lui cu partea asta experimentală. În bucătărie nu mai suntem frați, suntem parteneri și asociați. Ar fi interesant dacă am intra amândoi în echipe diferite, ar mult mai dur și mai provocator.

Ar fi super șmecher”, spunea Florin în preselecții.

Florin Borșaru de la Chefi la cuțite 2023 a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 11, până când a fost eliminat la individuale. Însă Sorin Bontea a folosit o amuletă și l-a adus pe concurent în echipa sa. Cei doi frați de la Chefi la cuțite, sezonul 11, au o afacere prosperă împreună, însă nu amestecă legătura de sânge cu afacerea, scrie wowbiz.ro.

