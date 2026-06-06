Ceremonia publică s-a desfășurat la Teatrul Național „Marin Sorescu”, în cadrul unei ședințe solemne.

Evenimentul a avut o dublă însemnătate pentru comunitate, fiind premiați, de asemenea, elevii și profesorii craioveni care au obținut performanțe deosebite la olimpiadele naționale și internaționale.

Filmul unei salvări la limită în Parcul „Nicolae Romanescu”

Tragedia a fost evitată pe 17 ianuarie, zi în care o fetiță de aproximativ 5 ani a căzut în lacul parțial înghețat din parcul craiovean, după ce stratul subțire de gheață s-a rupt sub ea.

Vipan Kumar (47 de ani, cetățean indian stabilit în Dolj, unde lucrează în construcții) a plonjat fără ezitare în apa înghețată, reușind să o țină pe micuță la suprafață până la sosirea echipajelor de urgență.

De asemenea, Mădălin Popescu a intervenit imediat în sprijinul său, înaintând pe lacul instabil cu ajutorul unei tărgi pentru a asigura scoaterea fetiței din apă în condiții de siguranță.

Recunoștință publică din partea autorităților

Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care promisese această distincție încă de la momentul incidentului pentru „curajul și omenia” demonstrate, a transmis un mesaj de apreciere pe rețelele de socializare:

„Gestul lor de umanitate sperăm să fie unul care să îi inspire și pe alții când semeni de-ai noștri sunt în cumpănă! Respect și admirație.”

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