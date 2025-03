Harrison Ford, celebrul actor american, a fost diagnosticat recent cu Zona zoster. Această afecțiune l-a determinat să renunțe la rolul de prezentator la Premiile Oscar din 2025. Starul din „Indiana Jones”, în vârstă de 83 de ani, a primit diagnosticul vineri și s-a retras din ceremonia de premiere sâmbătă dimineața, potrivit Entertainment Weekly.

Sursa menționează că actorul se odihnește și starea sa este stabilă. Harrison Ford fusese anunțat miercuri ca prezentator la Oscaruri alături de alte vedete precum Rachel Zegler, Zoe Saldaña, Samuel L. Jackson și Gal Gadot.

Ultima sa apariție publică a fost la Premiile SAG 2025 din Los Angeles pe 23 februarie, unde a fost văzut zâmbind alături de colega sa de platou, Wendie Malick.

Care e starea de sănătate a lui Harrison Hord

Într-un interviu recent pentru People, publicat pe 27 februarie, Harrison Ford părea să fie în formă bună. El a discutat despre filmările pentru sezonul 2 al serialului „1923”, care implică scene călare. „Cred că cerințele nu sunt chiar atât de descurajante pe cât par”, a declarat actorul.

Reprezentanții lui Ford nu au fost disponibili imediat pentru comentarii. În ciuda acestui diagnostic, fanii speră că actorul își va reveni rapid și va putea reveni curând pe marile ecrane. Astfel, diagnosticul de herpes zoster al lui Harrison Ford ne reamintește că chiar și cele mai mari vedete se confruntă cu probleme de sănătate. Sperăm că actorul va primi îngrijirea necesară și își va reveni complet în curând.

Ce este Zona zoster?

Zona zoster este o afecțiune care se manifestă ca o erupție cutanată, cu apariția de vezicule dureroase, apărând drept consecință a reactivării virusului varicelo-zosterian. Persoanele cele mai afectate sunt cele în vârstă, această boală având o incidență scăzută la copii și adulți.

Din punct de vedere etimologic, denumirea provine din greaca veche, unde „zoster” semnifică cingătoare sau bandă, ceea ce indică modul de distribuție a erupției cutanate.(aspect liniar pe traseul unui nerv), notează Sanador.

Se pot distinge trei categorii distincte de manifestări, în funcție de stadiul afecțiunii: Preeruptive (nevralgia preherpetică); Erupții acute; Manifestări cronice.

Cariera lui Harrison Ford

Harrison Ford este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați actori de la Hollywood, având o carieră care se întinde pe mai multe decenii și care a cuprins o serie de roluri iconice în industria filmului. El s-a născut pe 13 iulie 1942 în Chicago, Illinois. Înainte de a deveni cunoscut ca actor, a avut diverse locuri de muncă, inclusiv ca tâmplar, pentru a-și întreține familia.

Ford a început cu roluri mici în televiziune și filme în anii 1960 și la începutul anilor 1970. Primul său rol notabil a fost în filmul „American Graffiti” (1973), regizat de George Lucas, unde a jucat rolul lui Bob Falfa.

El a devenit faimos la nivel mondial pentru performanța sa în rolul căpitanului Han Solo din seria „Star Wars”. Filmul, regizat de George Lucas, a fost un fenomen cultural și a lansat o franciză de succes. Apoi a continuat să joace rolul lui Han Solo în filmele „The Empire Strikes Back” (1980), „Return of the Jedi” (1983), „The Force Awakens” (2015) și „The Rise of Skywalker” (2019).

Un alt rol emblematic pentru Harrison Ford a fost cel al arheologului Indiana Jones în franciza creată de George Lucas și regizată de Steven Spielberg. Primul film a fost un succes uriaș și a lansat o serie de filme populare.

