La 36 de ani, vedeta a fost găsită inconștientă pe 16 august 2026 și a fost declarată decedată la scurt timp după sosirea salvatorilor. Un detaliu descoperit la locul tragediei atrage acum atenția.

În apartament a fost descoperit Narcan

Potrivit unor informații obținute de TMZ, în apartament a fost găsit Narcan, un medicament administrat pentru a contracara efectele unei supradoze cu opioide. Dispozitivul folosit pentru administrarea substanței ar fi fost găsit chiar pe o saltea.

Narcan, cunoscut și sub denumirea de naloxonă, este un medicament utilizat în situații de urgență pentru inversarea rapidă a efectelor unei supradoze cu opioide. Prezența sa în apartamentul în care a fost găsită Hayden Panettiere reprezintă un element important pentru anchetatori, însă nu demonstrează că actrița ar fi primit medicamentul sau că o supradoză a fost cauza morții sale.

Potrivit informațiilor publicate de TMZ, dispozitivul cu care poate fi administrat Narcan a fost găsit pe o saltea. Surse citate de publicație au precizat că nu este clar cine a primit doza, întrucât în locuință ar fi fost mai multe persoane și două ambulanțe au ajuns la adresă. Niciuna dintre persoanele aflate în apartament nu a fost transportată ulterior la spital.

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Un alt element menționat în relatările despre intervenție este utilizarea epinefrinei, cunoscută și sub numele de adrenalină. Substanța este folosită în cadrul procedurilor de resuscitare, inclusiv în cazul unui stop cardiac, ceea ce se potrivește cu informațiile transmise inițial prin apelul la 911.

În timpul intervenției, salvatorii ar fi menționat și posibilitatea unei supradoze. Potrivit relatărilor despre înregistrarea apelului de urgență, dispecerii au fost informați despre o posibilă supradoză și despre un caz de stop cardiac, notează jurnaliștii de la Mirror. Cu toate acestea, autoritățile nu au stabilit deocamdată că aceasta a fost cauza decesului.

Autopsia efectuată după moartea lui Hayden Panettiere nu a identificat semne de traumă, potrivit biroului medicului legist din Greenville County. Cauza și modalitatea exactă a decesului nu au fost însă stabilite definitiv, iar ancheta continuă.

Poliția a transmis că, până în acest moment, nu există indicii privind o crimă sau alte circumstanțe suspecte. Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă într-un apartament din Greenville, iar echipajele de urgență au încercat să o resusciteze. Ea a fost declarată decedată la ora 14.32, pe 16 august 2026.

Actrița vorbise public despre dependențe

Informațiile despre Narcan au alimentat speculațiile privind o posibilă supradoză, mai ales în contextul în care actrița vorbise public, de-a lungul anilor, despre problemele sale legate de dependență. Totuși, este important ca prezența medicamentului să nu fie confundată cu o confirmare oficială a cauzei morții. Ancheta medico-legală trebuie să stabilească dacă substanțele administrate în timpul intervenției sau alte medicamente ori substanțe au avut un rol în deces.

Hayden Panettiere devenise cunoscută încă din copilărie, iar consacrarea internațională a venit odată cu rolul lui Claire Bennet din „Heroes”. Ulterior, a interpretat-o pe Juliette Barnes în „Nashville” și pe Kirby Reed în franciza „Scream”. În ultimii ani, actrița a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut, inclusiv despre depresia postpartum și dependență.

Moartea sa a provocat numeroase reacții în lumea cinematografiei și televiziunii. Colegi și vedete precum Viola Davis, Selma Blair și Kim Cattrall i-au adus omagii, în timp ce familia a transmis că Hayden a fost o persoană care a adus „iubire și bucurie” celor din jur.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cauza oficială a decesului. Descoperirea Narcanului pe salteaua din apartament este un indiciu luat în calcul în anchetă, dar nu reprezintă, în sine, dovada că actrița a murit în urma unei supradoze.

Rezultatele complete ale investigației medico-legale sunt așteptate să ofere mai multe răspunsuri despre ultimele momente din viața lui Hayden Panettiere.