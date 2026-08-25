Chimia și complicitatea dintre cei doi artiști s-au văzut de fiecare dată pe ecran, sprijinul reciproc fiind o constantă în relația lor profesională. Tocmai de aceea, afirmația făcută de Horia Brenciu i-a pus pe gânduri pe fanii show-ului.

Horia Brenciu: „Irina a anunțat că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României”

Cu ocazia zilei de naștere a cântăreței originare din Republica Moldova, Horia Brenciu a republicat o interpretare specială realizată de Irina Rimes în cadrul podcastului său. În descrierea care a însoțit postarea, artistul a adus aminte de intenția exprimată de colega sa de a se retrage din rolul de antrenor la Vocea României pentru ediția din anul 2027, exprimându-și totodată speranța că decizia nu este definitivă.

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„E ziua Irinei Rimes. Mi-e dragă fata asta. Nu puteam trece peste aniversare și să nu fi postat una dintre cele mai personale interpretări ale ei în podcastul nostru. Irina a anunțat în repetate rânduri că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României. Eu încă sper să se răzgândească. La mulți ani, Irinucă!”, a fost mesajul transmis de Horia Brenciu pe rețelele de socializare. Artista a împlinit 35 de ani.

Sezonul 14 Vocea României debutează pe 4 septembrie, la PRO TV

Fanii emisiunii Vocea României pot sta liniștiți în privința sezonului actual. Ediția din această toamnă a fost filmată integral pe parcursul acestei veri, iar premiera va avea loc pe 4 septembrie, la PRO TV și pe platforma VOYO. Irina Rimes va putea fi urmărită pe scaunul de antrenor alături de Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu.

Semnul de întrebare ridicat de Horia Brenciu se referă exclusiv la sezonul din 2027, în care Irina Rimes și-ar dori, conform mesajului lui Brenciu, o pauză de la formatul de televiziune.

Irina Rimes face parte din juriul emisiunii „Vocea României” încă din anul 2018, devenind una dintre cele mai iubite prezențe din format datorită stilului ei sensibil, tehnicilor de coaching și abilității de a descoperi voci excepționale. Rămâne de văzut dacă apelul public al lui Horia Brenciu o va determina pe artistă să își reanalizeze decizia pentru proiectele postului TV.

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