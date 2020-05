Horia Brenciu și-a sărbătorit fata cea mare. Ce frumoasă este Andreea. “La mulți ani, iubirea mea!”

De Livia Lixandru,

Horia Brenciu are o fiica, pe Mina, cu soția sa, Alice, care mai are doua fete din alte relații, pe Andreea și pe Maria. Ulterior, a adoptat și un băiețel, Toma, astfel că Brenciu are 4 copii.

“Pe fata asta o iubesc foarte tare! E fii-mea cea mare, Andreea! Azi e ziua ei și merită toate îmbrățișările din lume! La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Horia Brenciu, în dreptul imaginii cu Andreea.

Andreea a absolvit UNATC-ul și chiar a lucrat în televiziune, pentru emisiunile produse de mama sa. Andreea a fost angajată, pentru o scurtă perioadă, și la un anticariat, dar și-a dorit mai mult.

De aceea, Andreea s-a înscris la Facultatea de Psihologie, potrivit Wowbiz. “Sunt eu cea mai mândră mamă?! Sunt! Am eu cea mai tare fata!? Am! E ea studenta din nou?! Este! Să ai studenție frumoasă, din nou! Și să fii fericită!! Și să faci psihoterapie cu mama!”, a scris soția lui Horia Brenciu în urmă cu ceva timp.