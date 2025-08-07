În videoclip, Horia Moculescu este surprins într-o stare de slăbiciune, așezat pe un scaun. Mulți dintre cei care au văzut imaginile au presupus că este vorba despre un scaun cu rotile destinat persoanelor cu dificultăți de mobilitate, ceea ce a dus la îngrijorări legate de sănătatea sa.

Horia Moculescu are 88 de ani

Pentru a lămuri situația, jurnaliștii de la Spynews.ro l-au contactat pe Horia Moculescu, care a oferit primele explicații. Artistul a ținut să sublinieze că nu este vorba despre un scaun cu rotile medical, ci despre un scaun de birou obișnuit, prevăzut cu roți.

„E o poză nefericită pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la birou, acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a declarat Horia Moculescu, vizibil iritat de speculațiile apărute în ultimele zile.

Tot el a mărturisit că, în urma apariției videoclipului, a primit numeroase apeluri din partea cunoscuților și că ia în calcul să publice o fotografie cu acel scaun pentru a pune capăt zvonurilor.

Deși a clarificat că nu se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, Horia Moculescu recunoaște că starea sa de sănătate nu este una ideală. „Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, a mai spus compozitorul pentru Spynews.ro.

Reacția Marianei Moculescu

La mai bine de o săptămână de când acele imagini au apărut pe internet, Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, spunea că nu este deloc impresionată de clipul video și fotografiile cu marele compozitor, afirmând că nu poate ierta ce s-a întâmplat în familia lor. Mai mult decât atât, aceasta îl și ataca dur pe artist.

„Am văzut imaginile recente cu fostul meu soț, Horia Moculescu, publicate în presă și pe rețele sociale, în care apare într-un cărucior, asistat medical, înconjurat de diplome, trofee și pian. Se insinuează ideea că ar fi un om vulnerabil, demn de compasiune, incapabil de răspundere. Refuz manipularea. Refuz contrastul fals între «bătrânul artist» și «victima stigmatizată».

Eu sunt femeia care a pierdut tot: copilul, casa, reputația și sănătatea. El este omul care a tăcut în fața adevărului și a profitat de un sistem care m-a redus la tăcere. Diferența dintre noi nu e boala, ci impunitatea. În timp ce eu eram traumatizată, sedată, jefuită de maternitate și umilită public, el păstra diplomele, trofeele și influența. În timp ce eu ceream ajutor, el avea parte de protecție.

Aceste imagini nu mă impresionează. Mă revoltă. Pentru că în spatele acestui decor stă realitatea: un om care nu a fost tras niciodată la răspundere. Cer ca adevărul să fie spus până la capăt. Cer dreptate, nu compasiune mimată. Cer ca România să nu mai confunde gloria cu imunitatea. Sunt victimă a abuzurilor și tăcerii, fostă soție a unui om decorat de trei președinți și ocrotit de toate televiziunile”, a spus Mariana Moculescu pentru Click.

