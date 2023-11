Pe 15 decembrie, la prima ediție a evenimentului „Gala șlagărelor românești”, care va avea loc la Teatrul de Revistă din București, vor fi interpretate de artiști consacrați mai multe șlagăre. Spectacolul, care va fi prezentat de Marina Almășan, va fi difuzat apoi la Televiziunea Națională, în noaptea de Revelion.

Într-un interviu pentru Fanatik, moderatoarea a dezvăluit că Horia Moculescu va interpreta melodia lui, „Salcia”, dar nu singur, ci în duet cu Adrian Minune. „Noi am făcut o selecție de șlagăre, șlagăre! Noi n-am selectat artiști.

Am selectat șlagăre pentru că vrem să facem un șir de gale în care să readucem în atenția telespectatorilor TVR marile șlagăre de dragoste ale românilor. Și, în prima tranșă de 10 șlagăre, am selectat, printre altele, cântecul de dragoste Salcia, al lui Horia Moculescu.

Marina Almășan, despre Adrian Minune: „El este un artist desăvârșit, cântă foarte bine”

L-am întrebat pe Horia Moculescu ce artist ar dori să interpreteze cântecul. Horia Moculescu a spus: «Îl voi interpreta personal alături de Adi Minune». A fost decizia compozitorului. Eu l-am mai avut pe Adi Minune invitat într-o emisiune de-ale mele acum câțiva ani. Nu a cântat manele. A cântat muzică clasică, deci clasică, da?

A avut un impact extraordinar asupra publicului. El este un artist desăvârșit, cântă foarte bine. Asocierea lui cu genul manele, asta e! Oamenii mai cântă și manele. Și artiști pop cunoscuți au cântat la un moment dat și manele. La noi, el cântă muzică ușoară, unul din marile șlagăre. Nu văd niciun impediment”, a declarat Marina Almășan.

Referitor la apariția duetului celor doi la Televiziunea Română, în noaptea dintre ani, Marina Almășan crede că va fi un succes. „Cred că va fi unul dintre momentele de vârf ale galei. Aceasta va fi prima gală. Am selectat doar 10 șlagăre. N-am avut cum să epuizăm nicidecum toate șlagărele muzicii ușoare românești.

Sperăm ca după Anul Nou să mai facem a doua gală, poate chiar a treia gală. Sunt destul de multe cântece frumoase fredonate de români, chiar dacă ele nu vor fi cântate neapărat de artiștii care au lansat cântecele respective”, a mai spus Marina Almășan.

Horia Moculescu a cântat și cu Loredana Groza

În august, Loredana Groza a făcut spectacol în cadrul Festivalului de la Mamaia, acolo unde, la sfârșitul reprezentației, a făcut un gest neașteptat în fața lui Horia Moculescu. După ce au interpretat împreună piesa „Și dacă”, artista s-a așezat în genunchi, spre uimirea compozitorului și a tuturor celor prezenți.

„Este mai mult decât un guru al muzicii românești. Îți mulțumesc, Horia”, a mai spus Loredana Groza. Momentul l-a uimit pe Horia Moculescu, care, într-un interviu pentru Playtech, a reacționat: „Poate că, da, a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”.

