Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 65 de ani. Au fost de nedespărțit când erau tineri, dar și acum, când au ajuns la pensie. „Mai avem și acum verighetele, le păstrăm, nu le-am consumat, ca să fac și o glumă, și nu le-am rătăcit. Dar mai avem și alte trei mici verighete, tot din aur, în trei culori, pe care ni le-a adus fiul nostru, din America, la «Nunta de Aur», când am împlinit 50 de ani de la cununie.

Cum am stat atâția ani împreună? Văd că acum toți au dormitoare separate și televizoare, dar noi am avut mereu pat comun, dormitor comun, acesta este secretul. Dacă nu dormi împreună te înstrăinezi, căci nu mai povestești înainte de culcare. Noi însă nu ne-am jurat credință la biserică, nu am făcut nuntă, Ileana nu a fost mireasă, iar eu nu am fost ginere. Nu am făcut nuntă pentru că nu ne prea plac spectacolele, le-am avut pe ale noastre, pe scenă, n-am mai vrut și în viața personală”, a povestit actorul despre căsnicia cu Ileana Stana Ionescu.

Actrița a împlinit 86 de ani, iar soțul a dezvăluit că acum ei petrec foarte mult timp în casă. El se confruntă cu unele probleme de vedere, îi e greu să recunoască persoanele după chip.

„Ileana este bine, stă acasă, ca la pensie. Din păcate, eu am probleme de sănătate, de-abia mai văd siluetele, nu prea descifrez bine amănuntele, iar fețele nu le recunosc, nu le văd bine. Le ghicesc doar după siluete și după voce.

Încă mă mai descurc. Această afecțiune degenerativă, din cauza căreia se poate orbi total, o au și oamenii mai tineri. Iau un tratament care probabil încetinește evoluția, dar nu prea cred. Nu mai ies nici din curte, pe stradă, de frică. Mă ajută cu toate cumpărăturile un nepot, el ne răspunde la toate solicitările”, a mai adăugat actorul, care a vorbit și despre situația lor financiară. Amândoi primesc pensie, se descurcă bine cu banii.

„Ne descurcăm cu banii, nu aveam probleme. Ileana are și o indemnizație de merit. Actorii care au ieșit la pensie pe vremea noastră nu au pensii mici, au pensii bune, Ion Caramitru a făcut un lucru bun, ni s-a mai dat încă o jumătate de pensie”, a mai dezvăluit Andrei Ionescu, pentru ego.ro.

Ileana Stana Ionescu a fost actriță a Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din 1965. De-a lungul carierei sale de zeci de ani, a primit multe premii, a fost și deputat din 2000 până în 2004.

