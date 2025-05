Ieri, 2 mai, Ilinca Vandici a postat pe rețelele de socializare imagini în care apare zâmbitoare, purtând o ținută modernă asortată cu pantofi de la Valentino Garavani de 1.000 de euro, și ținând în mână dovada votului său.

Cum a apărut Ilinca Vandici la votare

„Am votat! Astăzi, în Paphos, Cipru, mi-am exercitat dreptul la vot pentru turul 1 al alegerilor prezidențiale. Nu contează unde te afli în lume, vocea ta contează! Ieși la vot și fă-ți alegerea. România are nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi!”, a transmis prezentatoarea de la Kanal D într-un mesaj ferm și încurajator pentru toți românii din diaspora.

Prin prezența sa la urne, Ilinca Vandici subliniază importanța participării active la procesul democratic, mai ales în rândul cetățenilor români din afara granițelor țării. Fotografiile publicate o arată în fața secției de vot, decorată cu drapelul României, dar și în interior, în momentul în care își depune buletinul de vot în urnă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Secretul unui mic perfect: „Micii sunt artă, frate. Dacă-i grăbești, i-ai stricat”. Reportaj de la Campionatul Național de mici

Ținuta sa, formată dintr-un deux-pièces bleumarin și un sacou negru cu dungi fine, completată de pantofi roșii cu ținte aurii și o poșetă asortată, a atras atenția prin eleganță și rafinament. Mesajul ei, însoțit de hashtagurile #VotezPentruViitor, #AlegeriPrezidențiale2025 și #VotulMeuContează, reflectă dorința de a mobiliza electoratul și de a încuraja implicarea civică.

Planurile Ilincăi Vandici pentru 2025

Pe lângă viața de mamă, Ilinca Vandici este și la apogeul carierei sale. Prezentatoarea TV are o emisiune de succes, un podcast care atrage din ce în ce mai mulți abonați și planuri ambițioase în lumea afacerilor. A dezvăluit că 2025 va aduce multe surprize pentru fani.

„În perioada următoare sunt zilnic, în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 8.00 la 10.00, în fața telespectatorilor, alături de Teo Trandafir la Follow us!, pe Kanal D și asta este ceva ce mă încântă foarte tare și îmi oferă o satisfacție enormă.

Acesta este unul dintre planurile prezentului și viitorului. Doresc să mă concentrez foarte tare și pe tot ce înseamnă linia mea de parfumuri Sigma pe care am lansat-o anul trecut pe piață, ce conține trei parfumuri, Harmony Rose Oud, Ombra di Luna si Mystique Oud. Sunt parfumuri pe care le-am creat cu toată dragostea și pentru care am depus o energie considerabilă gândindu-mă ce le-ar plăcea femeilor, ce le-ar face să se simtă speciale, unice.

Recomandări LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2025, turul 1. Peste 120.000 de români din diaspora au votat în primul tur al alegerilor prezidențiale

Consider că am reușit să le aduc ceva care să le facă să se simtă deosebite în fiecare zi. Pentru mine este important să ne simțim așa în fiecare zi, cu atât mai mult cu cât simțul nostru olfactiv are legătură cu amintirile pe care le păstrăm în suflet.

Aș vrea în următoarea perioadă să mă axez mai mult pe partea asta și să le îndemn să își creeze amintiri odată ce poartă parfumurile Sigma, amintiri pe care să le poarte și care să le însoțească pe tot parcursul vieții lor. Mi se pare foarte frumos ce se întâmplă și pe partea asta, dar sunt deschisă la tot ceea ce Universul și Dumnezeu pregătesc pentru mine”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru Cancan.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini rare cu mama Claudiei Pătrășcanu. Cât de bine seamănă cele două și în ce loc sfânt au plecat

Urmărește-ne pe Google News