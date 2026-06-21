Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți

Îmbrăcată într-un costum de baie care îi pune în evidență silueta, Ilinca Vandici s-a pozat la bordul unei ambarcațiuni.

„Vacanțele au darul de a ne scoate din rutină și de a ne aminti cât de important este să ne facem timp pentru experiențe noi. Pentru locuri diferite, oameni dragi și momente care rămân cu noi mult timp! ”, a scris Ilinca Vandici în mediul virtual.

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Ilinca Vandici a mărturisit în luna aprilie a acestui an, că iubește din nou, după divorțul din 2023. Un detaliu aparent banal dintr-un clip postat pe TikTok a confirmat relația. Într-un videoclip postat pe TikTok, în care își prezenta colecția de încălțăminte sport, Ilinca Vandici a făcut o dezvăluire neașteptată.

Vedeta a menționat că iubitul ei deține o pereche de pantofi identică și că au cumpărat-o împreună. „Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel”, a spus Ilinca Vandici.

Deși nu a oferit detalii suplimentare, acest indiciu a fost suficient pentru a confirma că prezentatoarea trăiește o nouă poveste de dragoste.

În 2023, Ilinca Vandici a anunțat despărțirea de Andrei Neacșu, bărbatul cu care s-a căsătorit în 2017 și împreună cu care are un băiat, Zian. După divorț, vedeta a ales să nu își expună viața personală, concentrându-se pe carieră și pe rolul de mamă. De altfel, ea a subliniat de mai multe ori că relația cu fostul soț a rămas una civilizată, în interesul copilului.

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