Compania chineză Sany vrea să intre pe piața europeană

Reprezentanții companiei chineze Sany au avut, pe 22 iulie, o întâlnire cu primarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra.

Discuțiile au vizat posibilitatea deschiderii unei unități de producție, dar și sprijinul pe care administrația locală îl poate oferi în ceea ce privește infrastructura și facilitățile pentru investitori.

Pentru început, compania ar urma să cumpere o hală existentă, cu o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați.

Planul este ca activitatea să înceapă cât mai repede, chiar până la sfârșitul acestui an, dacă procedurile necesare vor putea fi finalizate.

Primarul Ghimbavului a transmis că administrația locală este pregătită să sprijine investiția, în limitele legii.

„Avem printre cele mai mici impozite pe proprietate din România, aceasta fiind strategia noastră de atragere a investitorilor. De asemenea, zona în care este amplasată hala este inclusă într-un Plan Urbanistic Zonal în care este prevăzută modernizarea străzii Sânzienelor, dar şi realizarea reţelelor de apă şi canalizare. Dacă totul decurge conform planului, lucrările s-ar putea termina în aproximativ doi sau trei ani”, a explicat primarul Ghimbavului.

Macarale de 100 de metri, produse la câțiva kilometri de aeroportul Brașov

Una dintre cele mai mari provocări ale proiectului este legată de produsele pe care compania vrea să le testeze la Ghimbav.

Sany produce și macarale cu brațul de până la 100 de metri, iar compania vrea ca astfel de echipamente să fie realizate și în România.

Problema este că macaralele trebuie testate înainte de a fi livrate, ceea ce presupune ridicarea brațului la înălțimea maximă.

Or, viitoarea unitate de producție se află în apropierea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

Din acest motiv, reprezentanții companiei chineze au vrut să afle dacă testarea macaralelor de mari dimensiuni va putea fi făcută în zona fabricii.

De ce au renunțat chinezii la producția unor macarale în SUA

Situația nu este una fără precedent pentru Sany.

Compania a explicat că s-a confruntat cu o problemă similară în Statele Unite, unde are o unitate de producție. După construirea unui aeroport privat în apropiere, producătorul chinez a fost nevoit să renunțe la fabricarea acestor macarale de mari dimensiuni în respectiva locație.

În cazul Ghimbavului, răspunsul final nu ține însă de administrația locală.

„Documentaţiile noastre urbanistice sunt realizate luând în calcul existenţa aeroportului. Totuşi, aceasta este o situaţie specifică şi cred că cei mai în măsură să ofere clarificările necesare sunt reprezentanţii Autorităţii Aeronautice Române”, a explicat primarul.

Astfel, Autoritatea Aeronautică Română va avea un rol important în stabilirea condițiilor în care macaralele cu braț de 100 de metri vor putea fi ridicate și testate.

De la o hală de 20.000 de metri pătrați la una de cinci ori mai mare

Planurile companiei chineze Sany sunt însă mult mai mari decât simpla asamblare a unor utilaje într-o hală existentă.

Pentru început, producția ar urma să se desfășoare pe aproximativ 20.000 de metri pătrați.

Ulterior, compania intenționează să extindă operațiunile până la aproximativ 100.000 de metri pătrați.

Dr. Du Yangguang, responsabilul global de producție al companiei, a explicat că proiectul va începe cu asamblarea utilajelor, după care activitatea ar urma să fie diversificată.

„Pentru început vom face doar asamblarea, apoi avem în plan ca aici să realizăm şi alte activităţi şi să le extindem până la aproximativ 100.000 de metri pătraţi. De asemenea, de la câteva zeci de angajaţi vom ajunge la 800”, a precizat acesta.

Asta înseamnă că proiectul ar putea ajunge la 800 de locuri de muncă, dacă planurile de extindere ale companiei vor fi puse în practică.

Ce produce compania chineză care vrea să vină la Brașov

Sany este un producător de utilaje grele pentru industria construcțiilor.

Portofoliul companiei include macarale, excavatoare și basculante, dar și echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile.

Compania produce inclusiv echipamente pentru energia eoliană și sisteme fotovoltaice.