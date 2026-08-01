De asemenea, șeful statului a mai spus că țara noastră funcționează, iar principalele jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt în curs de finalizare.

„În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna aceasta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a transmis șeful statului, sâmbătă dimineață, de la Palatul Cotroceni.

Legea salarizării, ultimul obstacol major

În ceea ce privește reformele restante, președintele a subliniat că Legea salarizării rămâne ultimul jalon din PNRR.

„Dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte”, a adăugat Nicușor Dan.

Alte două legi importante, cea referitoare la Agenția Națională de Integritate (ANI) și Legea biodiversității, urmează să fie dezbătute săptămâna viitoare în Parlament, Camerele fiind deja convocate pentru această sesiune crucială.

Codul urbanismului și alte progrese legislative

Președintele a salutat adoptarea Codului urbanismului, o lege aflată în dezbatere încă din 2019, despre care a afirmat că reprezintă „o etapă importantă”.

„Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost incluse pe partea financiară în legea bugetului pe 2026”, a subliniat acesta.

Acord politic pentru stabilitate financiară

Nicușor Dan a anunțat că există un consens politic pentru menținerea traiectoriei financiare a României, indiferent de componența viitorului guvern.

„Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate. De asemenea, există și un consens pentru trecerea la euro, iar viitorul guvern, împreună cu Banca Națională, va întocmi foaia de parcurs necesară pentru această tranziție”, a explicat președintele.

Nicușor Dan: În raportul Fitch, o îngrijorare față de situația politică din România

Agenția de rating Fitch a reconfirmat vineri seara ratingul pe termen lung pentru riscul de neplată al României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă. În acest context, președintele a transmis un mesaj de încredere.

„Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Îi invit pe români, pe partenerii noștri și pe mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislaţia necesară pentru ca România să intre în OCDE, şi au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE”, a spus Dan.

Nicușor Dan, mesaj pentru români

În final, Nicușor Dan s-a adresat direct cetățenilor, recunoscând dificultățile economice și tensiunile politice, dar oferind un mesaj de optimism.

„Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. România se stabilizează financiar și va fi mai bine. Am încredere în România și am încredere în români”, a încheiat Nicuşor Dan.

Agenţia de rating Fitch a confirmat, vineri seara, ratingurile pe termen lung pentru riscul de neplată a emitentului (IDR) ale României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă