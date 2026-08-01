„Cum am rămas însărcinată la 35 de ani, după 5 ani de încercări? 4 FIV-uri și 2 inseminări. Și ce am făcut diferit la ultimul FIV. Primesc aproape zilnic întrebarea: „Ce ai făcut diferit?”



Vreau să spun de la început că aceasta este doar experiența mea. Nu este o rețetă și nici un sfat medical. Fiecare poveste este diferită.

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După ani de încercări și diagnosticul de infertilitate, la ultimul FIV am schimbat câteva lucruri: am făcut investigații genetice și imunologice mai complexe; am descoperit o problemă imunologică și am urmat tratamentul recomandat; am testat genetic embrionii; am făcut o pauză de la ritmul meu obișnuit și mi-am protejat liniștea; mi-am schimbat alimentația după ce am descoperit intoleranțe și alergii alimentare; pentru prima dată, nu am mai făcut teste de sarcină acasă. Am așteptat direct rezultatul Beta hCG.

După aceea, am urmat cu strictețe tratamentul recomandat de medic și voi rămâne mereu recunoscătoare (…)

Dar dacă mă întrebi ce a făcut cu adevărat diferența…

Nu am renunțat.

După 5 ani, 4 FIV-uri, 2 inseminări și sute de teste negative, am ales să mai cred o dată.

Și Dumnezeu a ales momentul perfect pentru noi.

Dacă citești această postare și încă aștepți cele două liniuțe, sper din suflet să nu-ți pierzi speranța. Uneori, miracolul vine exact când aproape ai obosit să îl mai aștepți”, a scris Roxana Nemeș pe contul de socializare.

Roxana Nemeș și Călin Hagima și-au botezat la începutul acestui an, pe 14 februarie, gemenii, pe Ania și Zain,