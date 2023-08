De ani de zile, Ilinca Vandici e prezentatoare la „Bravo, ai stil”, emisiunea de modă de la Kanal D. Acolo afișează mereu o siluetă de invidiat, poartă și ținute care îi pun în evidență formele. Într-un interviu pentru Ego, ea a recunoscut acum că nu intră des în bucătărie, doar la dorința fiului ei, Zian.

Ilinca Vandici intră rar în bucătărie: „Fac și ciorbă, fac și deserturi, fac și brioșe”

„E normal că știu să gătesc, dar cum am spus întotdeauna, nu îmi place să stau foarte mult în bucătărie. Fac asta dacă sunt cu Zian, de exemplu, și dacă gătim amândoi. Chiar îmi face plăcere. Și îi gătesc absolut orice își dorește.

Am mai și pus pe Instagram. Fac și ciorbă, fac și deserturi, fac și brioșe, fac și friptură, fac și pește. Adică știu să fac. Nu asta este problema. Nu am timp fizic să stau foarte mult în bucătărie și atunci, repet, dacă nu este o activitate care să-l includă pe Zian, sau așa, prefer să nu”, a declarat Ilinca Vandici, care are un ajutor de nădejde în bucătărie.

Prezentatoarea o are pe mama ei, care o ajută cu mâncarea. „Prefer să fac altceva cu timpul respectiv. Să citesc sau să habar nu am. Dar bineînțeles că întotdeauna, când este nevoie, gătim, că de asta până la urmă este necesar să fim acolo în casă lângă copiii noștri și să le oferim tot ce au ei nevoie”, a mai declarat Ilinca Vandici pentru Ego.

Recomandări Ce le-a promis președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu oamenilor de afaceri și ce le face în prezent premierul Marcel Ciolacu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum are grijă Ilinca Vandici de silueta ei

Ilinca Vandici, în vârstă de 36 de ani, a reușit de-a lungul timpului să își mențină silueta, însă nu i-a fost deloc ușor. Prezentatoarea „Bravo, ai stil!” a dezvăluit ce alimentație are în această perioadă și cât o ajută. „Nu e o chestie dezvoltată peste noapte, e multă muncă în spate. E foarte multă disciplină, organizare, eu nu lipsesc de la antrenamente.

Fac antrenament cu un antrenor personal, nu pentru că e o fiță, ci pentru că antrenorul respectiv vede cum se transformă corpul tău și știe unde e zona în care trebuie să se lucreze mai mult, mai puțin, astfel încât corpul meu să arate armonios. Am avut la un moment dat un an în care am făcut 7 zile din 7 sport.

Rezultatele se văd în timp, nu peste noapte am reușit să ajung la forma la care sunt astăzi. Am foarte mare grijă și la alimentație, mănânc fructe, orez și cărniță. Mai nou am început să fac și masaj, pe care îl ador, mi se pare că ăsta e secretul ultimei perioade din viața mea.

Recomandări Câți bani publici a primit asociația din Mureș unde pacienți malnutriți erau ascunși în subsol. Oameni cu handicap grav erau îngrijiți de „voluntari”. Problemele se știau încă din 2022

În momentul în care am descoperit masajul cu bambus și m-am dus o lună, două, deja acolo se face ce nu face sala. Lucrează și prelucrează alte zone ale corpului care nu pot fi lucrate în sala de sport.”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit Wowbiz.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce s-a ales de fetiţa din reclama la salam săsesc! Luiza Lucuța, de NERECUNOSCUT la 25 de ani

Viva.ro Cum arată Mihai Tatulici la 74 de ani. Ce pensie primește, de fapt, după 48 de ani în televiziune

PUBLICITATE Age Proteom: Încetinește îmbătrânirea pielii, în doar 28 de zile

FANATIK.RO Aceasta e stațiunea preferată a Regelui Charles. Mulți români își fac vacanțele aici

Știrileprotv.ro Cum arată Miss Moscova 2023. Frumoasa rusoaică a declarat că Bosnia și Herțegovina este capitala României | GALERIE FOTO

Observatornews.ro "În ritmul ăsta în curând ajungem la Mariupol". Veste teribilă pentru ruşi: Ucrainenii nu şi-au pierdut speranţa în ciuda contraofensivei dureroase

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin! Oficial român, ameninţat: "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

Unica.ro Reacția Andreei Marin după ce o persoană i-a spus că 'banii și pilele' au ajutat-o pe fiica ei să obțină o bursă în America