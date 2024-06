Nuntă în familia postului de televiziune Antena 1. Ilona Brezoianu, actriță și prezentatoare a matinalului de weekend de la Antena 1, s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, cu Andrei Lucian Alexandru. Evenimentul discret a avut loc sâmbătă, 22 iunie, la Primăria Sectorului 4 din București.

Îmbrăcată într-o rochie albă, scurtă, de vară, și încălțată cu teniși, actrița i-a spus DA partenerului ei. În timpul evenimentului, mireasa a afișat un zâmbet larg, ba chiar i-a amuzat pe toți cei prezenți atunci când a răspuns tare că da, vrea să se căsătorească cu Andrei Lucian Alexandru.

De partea cealaltă a fost mirele, care a îmbrăcat și el haine albe, de vară. La eveniment au participat familiile lor și prietenii apropiați. Nu au lipsit nici Cuza și Emi, prezentatorii de la „iUmor”, care îi sunt și colegi vedetei la Antena 1.

Ei au postat pe Instagram mai multe imagini de la eveniment, dar au și glumit pe seama Ilonei Brezoianu. „S-a întâmplat, îmi pierdusem speranța pentru ea, sincer, dar se pare că o iubește Dumnezeu! 🤣🤣 Casă de piatră, dragilor!”, a scris Cuza.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Ilenei Brezoianu

În urmă cu ceva timp, Ilona a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul. O perioadă, actrița nu i-a dezvăluit acestuia identitatea. „El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu.

E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcast-ului „La Țocii”.

Alături de Ilona Brezoinau, în cadrul podcast-ului, a stat și Florin Ristei, iar cântărețul a dat-o de gol pe colega sa de la Antena 1. „Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exclamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus Florin Ristei.

