Rusia consideră că Marea Britanie mai are doar „un pas de a deveni complici la terorism”

Zaharova a acuzat Londra că este la doar „un pas” de a deveni complice legal, din perspectiva Moscovei, la „acte de terorism„ împotriva civililor ruși. Ea a avertizat asupra unor „consecințe catastrofale inevitabile„ dacă Marea Britanie nu își schimbă politica față de conflictul din Ucraina, citează News.ro.

„Propunem conducerii britanice să analizeze încă o dată cu atenție situația și să renunțe imediat, în cel mai hotărât și neechivoc mod cu putință, la linia ostilă și agresivă care nu poate decât să creeze riscul escaladării conflictului la un nivel cu totul nou”, a declarat Zaharova.

Marea Britanie a anunțat că va continua să sprijine Ucraina

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a reiterat angajamentul Regatului Unit față de sprijinirea Ucrainei. „Londra se află umăr la umăr cu Ucraina și s-a angajat să furnizeze echipamentul necesar pentru ca aceasta să se apere împotriva invaziei ilegale a președintelui Vladimir Putin„, a afirmat oficialul britanic pentru Reuters. Acesta a adăugat că „Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii ruse„.

Franța, acuzată și ea că „se joacă cu focul” prin furnizarea de tehnologie avansată

Zaharova a acuzat atât Marea Britanie, cât și Franța că „se joacă cu focul” prin furnizarea de tehnologie avansată pentru rachetele Storm Shadow, pe care Ucraina le folosește pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei și din regiunile ucrainene ocupate de Moscova. Franța a aprobat deja acordarea licenței pentru această tehnologie, iar decizia Marii Britanii de a sprijini producția locală de rachete similare în Ucraina a atras critici dure din partea Kremlinului. „Marea Britanie toarnă metodic gaz pe foc„, a declarat Kremlinul luni, potrivit Reuters.

Conflictul a escaladat puternic în ultimele luni

Tensiunile au escaladat după ce Rusia a acuzat Ucraina că a utilizat o rachetă Storm Shadow pentru a lovi un centru comercial din orașul Donețk, controlat de forțele ruse, rănind mai mulți civili, inclusiv copii. Ucraina nu a comentat încă acuzațiile, iar Reuters nu a putut verifica independent detaliile incidentului. Ambele părți continuă să nege că vizează civili, însă datele ONU arată că numărul victimelor civile ucrainene rămâne mult mai mare decât cel al victimelor ruse din 2022 până în prezent.

Potrivit Conflict Intelligence Team, un grup independent de monitorizare a războiului, 327 de civili ruși au fost uciși în primele șapte luni ale anului 2026, o creștere semnificativă față de anii anteriori. Aceasta reflectă intensificarea recentă a atacurilor ucrainene pe teritoriul rus, în contextul în care Kievul primește sprijin militar semnificativ din partea aliaților occidentali.

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