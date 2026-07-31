Relația dintre Adriana Irimescu și Marc Borțun s-a construit discret, departe de lumina reflectoarelor, iar acum cei doi au făcut marele pas: au spus „Da” în cadrul unei ceremonii civile. Atmosfera fericitului eveniment a fost una relaxată și intimă.

„Ops”, „Am râst din tot sufletul” și „Mă supraveghează” a scris Adriana Irimescu pe Instagram, peste fotografiile pe care le-a postat la story.

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Marc Borțun este unul dintre numele cunoscute ale industriei creative din România. Și-a început cariera în anul 1998 și de atunci a lucrat în publicitate, branding și design. A absolvit secția Pictură a Universității Naționale de Arte din București, iar în prezent este artist vizual, art director și cofondator al agenției Rusu+Borțun. De-a lungul timpului, a făcut parte din echipele unor agenții importante, precum Saatchi & Saatchi, CAP și Cohn & Jansen, continuând în paralel să își dezvolte pasiunea pentru pictură și design.

Cu o carieră construită între scenă, film și televiziune, Adriana Irimescu a mai fost căsătorită, timp de 23 de ani, cu Adrian Titieni, de care a divorțat în anul 2017. Apoi, ea a avut și o relație cu Alexandru Papadopol.

De-a lungul timpului, vedeta a fost realizatoarea și prezentatoarea unor emisiuni cunoscute de la TVR, precum „Jurnalul Cultural” și „Conviețuiri”, iar după o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor a revenit la marea sa pasiune: actoria. În prezent, ea poate fi urmărită în serialul „Trafic”, difuzat de la PRO TV și VOYO, acolo unde are un rol puternic și plin de emoție.

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