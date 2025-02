Recent, Irina Loghin a fost expusă la o campanie de dezinformare bazată pe inteligența artificială, iar acum, Angela Similea se confruntă în prezent cu această problemă.

Artista de muzică ușoară a vrut să clarifice situația pentru ca oamenii să nu se lase păcăliți și să achiziționeze acest produs. Ea a transmis un mesaj în care explică faptul că nu a fost niciodată de acord cu promovarea unor astfel de produse.

„Dragii mei, vreau să clarific și să neg ferm participarea mea în videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se folosește imaginea mea pentru a face reclamă unui anumit produs. Nu mi-am dat consimțământul pentru utilizarea imaginii mele în acest context și consider acest lucru o încălcare a drepturilor mele.

De asemenea, vreau să subliniez că nu am sfătuit pe nimeni să folosească anumite produse. Vă asigur că nu am nicio legătură cu produsul promovat în aceste videoclipuri și nu am fost implicată în realizarea acestor reclame.

Vă rog să ignorați orice material vizual sau informațional care implică imaginea mea în acest scop. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea constantă! Angela Similea”, este mesajul transmis de Angela Similea pe Facebook, unde a și postat o imagine.

De asemenea, Irina Loghin s-a confruntat recent cu o escrocherie online de genul acesta. Și ea a transmis un mesaj la România TV.

„Am o vârstă înaintată, dar în scaun cu rotile nu am mers niciodată și sper să mă ajute Dumnezeu să nu ajung așa. E a cincea oară când cer ajutor. Chiar nu poate nimeni să depisteze asemenea lucruri? Primesc sute de telefoane de la persoane care au cumpărat acest medicament și mă batjocoresc: ați spus că este așa și pe dincolo, ia uitați, am luat și nu a avut niciun efect”, a spus Irina Loghin pentru România TV.

