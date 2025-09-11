Gina Pistol a reușit să își surprindă fanii cu cea mai recentă postare din mediul online. Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV, care a slăbit 8 kilograme în doar câteva săptămâni, a ales să celebreze transformarea printr-o fotografie nud realizată pe plajă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, cei mai mulți dintre urmăritorii săi lăudându-i curajul, frumusețea și silueta de invidiat. „Wow!! Ești dovada că frumusețea poate fi uimitoare și naturală, chiar și când ești mămică!”, a comentat cineva. „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”, a glumit altcineva.

„Superbă! Și celor care nu le convine, să dea scroll!”, a scris o altă persoană, căreia Gina i-a răspuns cu: „Asta zic și eu”.

Totuși, printre reacțiile pozitive au apărut și critici. Unele persoane au considerat fotografia prea îndrăzneață pentru statutul ei de mamă și pentru o figură publică. Gina Pistol nu a dat prea multe explicații celor cu opinii negative, preferând să lase postarea să vorbească de la sine. „Doamne feri, se strică de cap femeile astea de tot”, a comentat cineva. „ieczact!”, a replicat Gina.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Prezentatoarea TV se bucură în prezent de o formă fizică excelentă, iar alegerea de a se expune într-un mod atât de natural arată încrederea și echilibrul pe care le-a câștigat în ultimele luni.

Dieta cu care Gina Pistol a slăbit

Într-un interviu pentru Click!, Gina Pistol a explicat cum a reușit să piardă opt kilograme de la începutul anului până acum: „Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”

Vedeta a subliniat că procesul nu s-a încheiat aici, fiind completat de un regim echilibrat și activitate fizică: „M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE