Înainte de Crăciun, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Alexandru, Andrei și Adrian, băieții lor, au părăsit România cu destinația Thailanda. La mii de kilometrii de România petrec sărbătorile de iarnă, dar și Revelionul, care se apropie cu pași repezi.

Familia se bucură de adevărate clipe de relaxare la plajă, vizitează locuri noi și se bucură de preparatele locale, de fructe proaspete și de diferite feluri de pește și fructe de mare. „Stau cu Radu pe terasă și ne uităm la pozele de azi. Copiii dorm și bine fac. Au picat rupți după o zi petrecută pe insula Koh Hey.

Mâine avem planuri mari. Să ne trezim când vrem, să mergem, că în fiecare dimineață, să cumpărăm fructe proaspete, apoi să ne instalăm pe plajă să le mâncăm liniștiți. Pe la prânz să luăm o pauză de un tomyum și poate de-un pui de somn. Dacă vremea ține cu noi nu dăm nisipul jos până seară târziu când adormim lați cu toții”, a povestit Adela Popescu pe Instagram, acolo unde a și distribuit poze cu ea în costum de baie.

„Adela, te-ai îngrășat sau vine bebe numărul 4?”

Prezentatoarea de televiziune a îmbrăcat un costum de baie negru, la care a sortat și o fustă, iar mai apoi o rochie de plajă. Unul dintre fani a remarcat silueta vedetei și a întrebat-o: „Adela, te-ai îngrășat sau vine bebe numărul 4?”.

Adela Popescu nu a ezitat și a răspuns: „E de la mango”.

Adela Popescu, nemulțumită de silueta ei

Chiar dacă s-a refăcut foarte bine după cele trei nașteri, soția lui Radu Vâlcan recunoaște că nu mai este mulțumită de felul în care arată, așa că a decis să ia măsuri. Vedeta se apucase de spot înainte de vacanță și avea și grijă la alimentație.

„Vreau să vă fac o mărturisire. De foarte mult timp nu mai arăt așa cum mi-aș dori să arăt. În ultimii ani, sunt mult mai indulgentă cu corpul meu, mai înțelegătoare, știu prin ce schimbări a trecut, îi mulțumesc că mi-a ținut copilașii și mi i-a făcut sănătoși.

Nu mă consider mândră de corpul meu, așa cum văd anumite fete pe Instagram. De aceea, trag tare acum, mi-am propus să fac sală din moment ce am mai mult timp. Merg de trei ori pe săptămână la sală și încerc să am grijă ce mănânc”, a mărturisit Adela Popescu pentru Viva.ro.

Adela Popescu recunoaște că nu se poate stăpâni atunci când vine vorba despre preparatele delicioase. „Am zile în care nu reușesc sub nicio formă, pentru că sunt o mare gurmandă, dar încerc, mă străduiesc fiindcă simt că o să vină o vreme când îmi va părea rău că în anii în care puteam să arăt excepțional nu am făcut un mic efort să arăt excepțional. Într-adevăr, corpul meu, moștenirea de la mama, m-a ajutat să fiu slabă și în parametri.

Eu acum mă refer la ce știu eu, cum arată abdomenul, cum arată anumite locuri din corpul meu, care sunt departe de a fi perfecte. Mă străduiesc și i-am promis lui Radu că la vară va fi mândru de mine pe plajă. Sper să mă țin de cuvânt”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.

