Imaginile cu ea într-un costum de baie din două piese, au fost publicate la câteva zile după interpreta s-a pozat înainte de o ieșire în oraș împreună cu prietenii ei. Artista urmează să devină mamă pentru prima dată.

Alexandra Stan urmează să nască o fetiță, pe care a ales să o numească Eva. Ba mai mult, pentru a anunța faptul că este însărcinată, vedeta a lansat o piesă care îi poartă numele copilei sale.

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Imaginile recente cu Alexandra Stan, care și-a etalat mândră sarcina avansată, au fost imediat apreciate de fani, care au reacționat cu mesaje de susținere și felicitări pentru artistă.

„Nu este drăguț cum faptul că îți faci machiajul, părul și stylingul și apoi ieși la cină cu alți băieți și fete frumoase îți poate schimba complet starea, îți poate oferi o perspectivă nouă și motivație? Uneori tot ce avem nevoie este doar să ne simțim frumoși. Păstrați lucrurile simple, oameni buni!”, a scris Alexandra Stan, pe Instagram.

Cu ce afecțiune se confruntă Alexandra Stan în sarcină

„Eu am această afecțiune, de fapt eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a explicat artista.

„Placenta praevia este, într-adevăr, este o specificitate, o unicitate, care apare foarte rar în sarcină și care ține de poziția placentei, mai exact unde este placenta prinsă în relație cu fătul și cu colul. Atunci când placenta se interpune, adică apare între bebeluș și col, această poziție a placentei se numește placenta praevia.

Practic, placenta este înaintea bebelușului și atunci din păcate, singura modalitate de a naște copilul în condiții de siguranță este să facem operație de cezariană”, a explicat medicul care urmărește sarcina cântăreței.