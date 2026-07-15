Elevii din întreaga lume, pasionați de AI, s-au reunit la Cluj

Evenimentul, care a debutat miercuri, 15 iulie 2026, la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), marchează un moment istoric pentru România, fiind prima dată când o astfel de competiție are loc în țară, notează Cotidianul.

Participanții, toți elevi de liceu de elită, au defilat pe scena Auditorium Maximum, purtând steagurile țărilor lor de origine. Chiar dacă țările participante sunt reprezentate de echipe formate din câte patru elevi, competiția este una individuală. Timp de două zile, aceștia vor dezvolta modele de inteligență artificială care să abordeze probleme reale, de la diagnosticarea cancerului pe baza radiografiilor, până la prognoze meteo și soluții pentru dileme sociale și etice.

„Primesc mai multe cazuri concrete pentru care să ofere soluții, iar ei au câte cinci ore la dispoziție, în fiecare din cele două zile de probe, să scrie cod și să genereze modele de inteligență artificială, de la zero, cu care să răspundă la problema ridicată. Nu folosesc ChatGPT, ci ei creează ChatGPT-ul”, a explicat Bogdan Miron, membru al Comitetului Internațional al competiției, pentru sursa citată mai sus.

Olimpiada Internațională de AI a fost deschisă de Emil Boc

Evenimentul a fost deschis oficial în prezența unor personalități marcante, precum primarul Clujului, Emil Boc, rectorul UBB, Daniel David, consilieri din Administrația Prezidențială și Ministerul Educației, dar și specialiști în IT din România și din străinătate. Evenimentul este organizat cu sprijinul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul UBB, Ministerului Educației și Asociației Nitro, care promovează utilizarea tehnologiilor de tip AI.

Ce probe vor avea liceeni în cadrul Olimpiadei de AI

Probele din cadrul Olimpiadei sunt menite să testeze abilitățile practice și creativitatea participanților. „Problemele sunt concrete, palpabile, nu abstracte”, a precizat Bogdan Miron. Concurenții au la dispoziție cinci ore în fiecare zi pentru a dezvolta soluții inovatoare, utilizând o platformă open-source.

„Oricine vrea și crede că poate, are libertatea să îmbunătățească soluțiile pe care le propunem”, au declarat organizatorii. Participanții, selectați pe baza competențelor lor în informatică și AI, sunt considerați „cei mai buni copii din țara lor”.

Cei mai tineri concurenți, din delegația Emiratelor Arabe Unite, au doar 13, 14 și 15 ani. „Ăștia sunt genii”, spuneau două voluntare, în timp ce îi priveau pe tinerii programatori făcând fotografii cu părinții lor. Deși sunt la început de drum, aceștia au reușit deja să impresioneze prin pasiunea lor.

Cum vor fi recompensați elevii la Olimpiada de AI

Cei mai talentați tineri programatori vor fi premiați cu medalii în cadrul ceremoniei de închidere, programată sâmbătă, 18 iulie. Organizatorii au subliniat că participanții din afara Uniunii Europene au aceleași șanse la podium, iar soluțiile propuse vor fi evaluate în funcție de acuratețea modelelor generate. Evenimentul încurajează tinerii să devină arhitecții viitorului digital, în loc să fie simpli spectatori ai schimbărilor produse de AI.

România a fost pe podium și la Olimpiada de Iarnă de Inteligență Artificială 2026. Tinerii din țara noastră au obținut o medalie de argint și două din bronz în Slovenia.

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