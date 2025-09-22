Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a surprins fanii cu noi imagini alături de iubitul ei, distribuite pe rețelele de socializare. Astăzi este ziua partenerului ei, iar creatoarea de conținut i-a transmis un mesaj scurt și afectuos: „La mulți ani, A!”, lăsând fotografiile în care apar împreună să vorbească de la sine.

Imaginile o arată pe Alexia fericită și relaxată alături de partenerul ei, în ipostaze tandre și pline de afecțiune. Se pare că fiica Andreei Esca a lăsat în urmă relația cu artistul Mario Fresh și se bucură acum de o nouă etapă a vieții sale sentimentale, marcată de fericire și momente frumoase alături de actualul iubit.

Cine este bărbatul care o face mereu să râdă pe Alexia Eram

Printr-o întâmplare, fiica Andreei Esca a ajuns să filmeze alături de bunicul matern, iar de atunci, prietenii virtuali îi cer să repete experiența. Alexiei îi place la nebunie să petreacă timp cu „Moșu”, așa cum îl alintă pe bunicul ei, cu atât mai mult cu cât între ei există o relație extrem de apropiată. Bărbatul, în vârstă de 86 de ani, și-a păstrat umorul, iar asta face ca toți din jurul lui să se molipsească de la el. „N-aș putea spune că îl folosesc. Dar…Totul s-a întâmplat foarte random. Eram la Snagov și i-am zis să vină lângă mine să facem un video și apoi am primit foarte multe reacții pozitive. Mi-au cerut să-l mai vadă pe Moșu și atunci am zis că să mai filmez cu el dacă tot îl vor. Deci de fiecare dată când merg la bunicii mei îi zic lu Moșu să filmăm ținuta zilei”, ne-a declarat amuzată Alexia Eram.

Regretă faptul că nu a fost la fel de apropiată de Dumitru Esca și în adolescență, însă încearcă să recupereze acum toate momentele amuzante pe care le-a ratat. „Chiar aș vrea să fiu atât de amuzantă ca Moșu. Scoate niște „perle”. Este incredibil. Îl iubesc. În copilărie am fost mai mult cu Mamina, bunica, iar cu Moșu, cu bunicul meu, m-am apropiat acum, recent. De câțiva ani. Dar în fiecare vară noi eram cu el la țară. Adică ne petreceam toate lunile de vară cu el. Deci pot să zic că am avut o relație destul de apropiată, dar acum este și mai apropiată”, a completat Alexia Eram pentru Libertatea.

