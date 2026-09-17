Ana Maria Mocanu a trecut pragul medicului estetician după „Asia Express”. Concurenta a decis să facă o schimbare la nivelul feței, alegând să apeleze la tehnici moderne pentru redefinirea trăsăturilor.

Șatena a mers miercuri la medicul estetician pentru o serie de intervenții, focusate pe zona buzelor și pe conturul feței, explicând deschis motivele care au stat la baza acestei decizii.

Principala modificare dorită de concurenta de la Asia Express a fost îndepărtarea completă a acidului hialuronic injectat anterior în buze. Decizia a venit atât în urma comentariilor primite de-a lungul timpului din partea publicului, cât și din dorința de a obține o formă mult mai armonioasă și potrivită fizionomiei sale.

„M-am decis, îmi scot acidul hialuronic din buze. De-a lungul timpului, foarte mulți oameni m-au criticat: «Că ai buzele prea mari, că ai buzele prea mici, că nu îți stă bine, că nu ești ok, că tu ești frumușică» (...) Eu am și o formă ușor ciudată (...) Am decis să topim acidul hialuronic și să facem intervenția de lip lift (...) Înseamnă buzei superioare foarte puțin și finuț printr-o tăietură foarte fină la nivelul nărilor și o să se ridice buza superioară într-un mod natural și frumos”, a explicat Ana Maria Mocanu pe TikTok.

Procedura de lip lift presupune o intervenție fină de ridicare a buzei superioare. Pe lângă schimbarea de la nivelul buzelor, concurenta de la „Asia Express” a optat și pentru două proceduri destinate sculptării faciale, respectiv lipoliza localizată și procedura de slimming face. Miza principală a fost eliminarea gușei și redefinirea liniei mandibulare, detaliu pe care vedeta l-a observat în timpul aparițiilor sale în emisiuni.