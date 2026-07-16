Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a propus miercuri pe Serhii Korețki în funcția de prim-ministru, iar votul a fost organizat joi. Potrivit presei ucrainene, nominalizarea fostului șef al Naftogaz a primit 289 de voturi „pentru” în Rada Supremă, cu mult peste cele 226 necesare.

Înaintea votului, Serhii Korețki a anunțat trei priorități principale: apărarea Ucrainei în fața Rusiei, stabilitatea economică și integrarea în Uniunea Europeană.

În vârstă de 48 de ani și originar din orașul Luțk, Korețki este inginer și economist de formație, dar cu o îndelungată carieră de antreprenor și manager de companii. El nu este afiliat politic și nu a mai deținut o funcție guvernamentală până acum, dar a condus în ultimii patru ani două companii de stat: Ukrnafta și Natfogaz.

Serhii Korețki o înlocuiește pe Iulia Svîrîdenko, care urmează să fie numită în altă funcție. El devine al treilea prim-ministru al Ucrainei de la lansarea războiului la scară largă din Ucraina, după Denîs Șmîhal și Iulia Svîrîdenko.

Votul pentru Korețki este umbrit de proteste organizate în mai multe orașe din Ucraina din cauza demiterii ministrului apărării, Mîhailo Fedorov, pe fondul remanierii guvernamentale începute acum patru zile de către președintele Volodimir Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE