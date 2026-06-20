Reședința oficială a sultanului Hassanal Bolkiah este considerată cel mai mare palat regal din lume folosit drept locuință. Construcția a fost finalizată în 1984 și a costat aproximativ 1,2 miliarde de euro

Amplasat pe malurile râului Brunei, în apropierea capitalei Bandar Seri Begawan, palatul impresionează prin dimensiuni și opulență. Clădirea are nu mai puțin de 1.788 de camere și 257 de băi. În interior se află saloane luxoase, săli de recepție, spații dedicate ceremoniilor oficiale și apartamente destinate familiei regale și invitaților săi, potrivit The Times of India.

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Deși dimensiunile sunt greu de imaginat, palatul nu este locuit de mii de oameni. Aici trăiește familia sultanului, compusă din aproximativ 20 de membri, alături de personalul care se ocupă de întreținerea uneia dintre cele mai spectaculoase proprietăți din lume.

Hassanal Bolkiah deține cea mai mare colecție privată de automobile din lume, estimată la aproximativ 7.000 de vehicule. Printre acestea se numără peste 600 de modele Rolls-Royce, aproximativ 450 de Ferrari, sute de Bentley și mai multe exemplare rare care valorează milioane de euro fiecare.

De asemenea, Domeniul palatului cuprinde cinci piscine mari, o moschee privată, săli de banchet impresionante și chiar o grădină zoologică.

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