În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, artistul a spus cum se descurcă în rolul de tătic și cum îl surprinde fetița sa. De altfel, el a mărturisit că nu pare ca fiica lui să îi calce pe urme și să urmeze o carieră muzicală.

„E foarte creativă, nu pot să spun că s-a fixat doar pe muzică, dar și eu am experimentat toate felurile de arte până m-am axat pe muzică. Ea cred că e foarte înclinată către fashion design.

Mi-a și spus într-o zi: când o să fiu mare cred că o să mă ocup cu ceva în domeniul modei, nu știu, dar parcă prea îmi place să-mi schimb ținutele, să le asortez, să le combin.

Ieri, de exemplu, și-a găsit niște hăinuțe de când era mai mică, și-a dat seama că nu-i mai folosesc la nimic, și a început să le taie cu foarfeca și a zis: uite, le-am adaptat acum, le pot purta din nou. Am zis, ok, foarte tare”, a spus Marius Moga, potrivit Spynews.

Ce spunea Bianca Lăpuște anul trecut despre fiica ei

„Despre Maria, fiica noastră, nu ştim ce drum va lua, îşi va da singură seama când va creşte, până atunci fredonează piesele lui tati. E o combinație între noi doi, un mix, fiind foarte pedantă, cochetă, autoritară şi sensibilă. Are puţin din fiecare, dar are şi ceva al ei. Deocamdată e foarte ea însăși, ne surprinde, are multă personalitate”, a mărturisit Bianca despre fiica ei.

