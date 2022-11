Eduard Mihail Andreianu, alias ”CRBL” așa cum este cunoscut în showbizz-ul românesc, este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. O carieră impresionantă de două decenii, plus prezențe în diverse show-uri și concursuri. CRBL s-a impus în atenția publicului ca dansator, interpret și coregraf, surprinzând în continuare prin mesajul pe care-l transmite în ritmuri de pop, dance, hip-hop. Asta după ce, în adolscență, a vândut haine second hand, apoi a lucrat ca balerin sau ca barman.

Întâlnirea de la Năvodari, de neuitat

Artistul de 44 de ani a fost refuzat la începutul anilor 2000 de un alt nume respectat în industria muzicală românească, Laurențiu Duță, un ”nu” pe care CRBL l-a recepționat dur, ulterior piteșteanul întâlnindu-se cu Marius Moga și Smiley, detaliu ce i-a adus celebritatea, la început, cu trupa Simplu, apoi cu o carieră solo.

Acum, la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, CRBL și-a aduce aminte amuzat de reacția pe care a avut-o când a fost refuzat categoric de Laurențiu Duță, liderul trupei 3Sud Est, care tocmai lansase ca producător alte două trupe de impact la acea vrea, Animal X și Candy.

Întâlnirea a fost în vara 2000 la Năvodari. ”Nu am timp”, i-a retezat elanul Laurențiu Duță lui CRBL, care i-a replicat tăios.

”Acum, îl înțeleg de ce”

„La mine a funcționat foarte tare ideea «un șut în fund, un pas înainte»”. Am cam luat șuturi în fund. Da, m-a supărat Laurențiu Duță. Eu, în viziunea mea, am crezut că dacă mă întâlnesc cu el la Năvodari, o să primesc imediat un «Da, hai să vedem, o să vă ascultăm, o să vă înțelegem». Dar a fost un refuz categoric. Acum, îl înțeleg de ce. Durerea a fost mare pentru că m-am pregătit foarte, foarte mult. Din salariul meu la teatru, ca balerin, am făcut și un demo. Măcar așteptam celebra: «Da, mulțumesc, ne auzim. Te sunăm noi!». Da, era mult de treabă cu trupele lui. Unde-și mai lua pe cap încă o trupă? Pe mine m-a durut că nici măcar n-a vrut să asculte. Replica mea de băiat de Pitești a fost: ”Ne mai auzim noi și ne mai vedem!”. Și ne-am mai văzut. Și auzit. Laurențiu Duță mi s-a părut… Nu știam termenul de infatuat, arogant, mi s-a părut nu știu cum să explic… Dacă eram la bloc, sigur aveam o altă soartă!”, a replicat CRBL în cadrul emisiunii.

”Nu mai trebuia să fac nimic, venea fata la mine”

Apoi, a recunoscut că a împărțit și fete cu prietenii săi în apartamentul din București, pe care îl avea cu Marius Moga și Smiley, în momentul în care cunoscuse gloria cu trupa Simplu.

”Am fost rebel și-am vrut să gust din fiecare bucățică în parte. La un moment dat, eu nu mai trebuia să fac nimic, venea ea, fata, și iniția conversația. Vorbeam cu Marius și cu Smiley: «Mă, noi mai suntem bărbați în cazul ăsta?!» Niciodată n-am trecut limita intimității, să vorbim cum a fost, când a fost. Aveam un respect reciproc, nu share-uiam poveștile, fiindcă, uneori, mai sunt și minciuni”, a explicat CRBL.

La început a fost șocat de atenția pe care o primește din partea fanelor: ”Da, nu înțelegeam de unde până unde. Da, ne plăcea, era wow, doar că nu știam să administrăm acest succes. A fost un șoc, de-abia după ani am înțeles ce și cum. Erau fanele cu pancarte, cu bilețele și diverse mesaje, ursuleți de pluș, puneau mâna pe noi și leșinam. Am avut tot felul de întâmplări, ne mai pipăiau când mergeam spre scenă”.

”Smiley râdea de mine pe scenă”

CRBL a avut o relație specială cu Marius Moga și cu Smiley. ”Toată viața o să-i mulțumesc lui Marius că mi-a influențat cariera. « Nu, așa, mă CRBL, fii atent cum se face!». Mă luam după el, ca un lăutar, ureche aveam, dar nu aveam școală. Undeva are niște ingrediente ascunse, că d-aia există un singur Marius Moga. Inițial, pentru mine a fost dansul, apoi a trebuit să evoluez, să învăț să cânt lângă Smiley. Mult timp am fost complexat că nu știu, că nu pot, târziu am luat primele lecții de canto.

Datorită și din cauza lui Smiley, că râdea de mine pe scenă! Am făcut pasul către canto pentru a-mi educa urechea. Cu Smiley am stat certați câteva luni. Și-a rupt mâna la un moment dat domnul Smiley, aveam niște concerte contractate. I-am zis să stea doar pe scenă, am vorbit și cu mama lui, am avut un clinci, am stat nevorbiți câteva luni. Mi-am cerut scuze ulterior, eram mai recalcitrant, am folosit și niște cuvinte urâte, apoi s-a așezat totul. Și cu Smiley, și cu părinții lui”, a dezvăluit CRBL.

