Marius Moga este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi, dar și printre cei mai talentați producători muzicali. Despre cariera sa are multe de spus, însă când vine vorba despre viața sa de familie, el încearcă să fie cât mai discret în declarații. Marius Moga și Bianca Lăpuște au împreună o fetiță, în vârstă de 6 ani, pe nume Maria. Cei doi au decis să nu o expună public pe micuță până când aceasta nu își va da acordul. Fetița mai apare în fotografii postate pe rețelele de socializare, însă niciodată cu fața la vedere.

„O luăm cu noi, dar, în principiu, la evenimentele unde știm că se fac poze cam evităm. Noi, până acum, nu am postat-o pe social media cu fața la vedere. Ne-a întrebat: «Tati, mami, eu de ce sunt mereu cu fața blurată?». Am zis: «Este mai bine. Când o să te hotărăști și o să știi sigur că vrei treaba aceasta, o să o facem.» Încercăm să o creștem ca pe un copil care nu este afectat de supraexpunere”, a declarat Marius Moga pentru ego.ro.

Artistul a fost întrebat cum este el atunci când nu-l vede nimeni. Pe lângă faptul că se dedică muzicii, Marius Moga este și un tată devotat. Maria este la școală, iar în acest an va începe clasa I.

„Profesional, tot muzica. Ar mai putea să fie producția virtuală. Am pornit o companie nouă cu Sebastian Dobrincu în pandemie. Mă fascinează posibilitățile de a filma producții video, altfel de până acum, cu un ecran LED imens, cu tracking pe cameră în timp real. Sunt niște chestii care m-au atras ca și vizual. În viața personală este fiica mea, care crește sub ochii mei și ai Biancăi. Este la școală în clasa 0, acum trece în clasa I. Ne minunăm în fiecare zi cum toți am fost așa. La început nu știm mai nimic și încet, încet, începem să le dăm lecții părinților”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

