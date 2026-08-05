Giuli Anghelescu este una dintre cele mai îndrăznețe artiste, iar de data asta, soția lui Vlad Huidu demonstrează încă odată cu nu se teme de schimbări radicale. „Era momentul pentru o schimbare. În fiecare an înainte de festival merg să fac o schimbare. Anul ăsta e un pic diferit pentru că am decis să îmi las părul să crească și pentru că nu vreau să fac nicio schimbare majoră”, a spus Giulia în mediul online.

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„Am fost cuminte în ultimele luni, dar nu am mai rezistat… și l-am lăsat pe Florin să își facă magia! Like it or not?”, a scris Giulia în dreptul imaginilor publicate pe Instagram. „Love it!”, „Vaaai, superb! Îți stă megagigabine!”, „Superb!”, „Adooor! Îți stă minunat!”, sunt comentariile lăsate de fani.

Ce intervenții estetice are Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu are 41 de ani și se meține într-o formă fizică de invidiat și asta pentru că face sport și are o alimentație echilibrată. Cei care o urmăresc în mediul online au fost curioși să afle ce intervenții estetice are, așa că, vedeta a vorbit despre asta în cadrul podcastului realizat de Teo Trandafir.

„Mă întreabă foarte multă lume în ultima perioadă, de când am început să-mi las părul să crească. Deci, ce ți-ai făcut la față? Să ne înțelegem: eu am două operații mari. Mă rog, nu sunt «late», sunt doar mari. O rinoplastie pe care am făcut-o acum foarte mulți ani. Nici nu mai țin minte când am făcut această operație la nas.

A fost o problemă medicală la început, în sensul că aveam o sinuzită care îmi dădea bătăi de cap de foarte mulți ani. Nu mai respiram bine, mi-era foarte greu la concerte. În momentul în care am decis să mă operez, l-am rugat pe domnul doctor Antohi, căci la dânsul m-am operat, l-am rugat: ‘Domnule doctor, puteți să-mi faceți nasul drept dacă tot m-au operat? Nu era drept, pentru că atunci când eram foarte mică și mergeam în tabere la schi, am ratat un fanion de pe pârtie și mi l-am luat direct în nas. Mi-a explicat domnul doctor ulterior că, fiind în plină creștere, așa s-a dezvoltat puțin strâmb nasul. Și în momentul în care am decis să mă operez, l-am întrebat:

„Un nas drept, atât doresc! Un nas care să se potrivească fizionomiei mele. De altfel, nici mama nu cred că mai știe cum arătam cu nasul meu. Da, dar cred că a fost clar cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, în primul rând din punct de vedere al sănătății. Respir foarte bine de atunci, n-am mai avut niciodată probleme și, în plus, am și un nas drept, de care sunt extrem de mândră. Nu mi se pare că mi-am făcut un nas cârn…”, a spus Giulia, în podcastul lui Teo Trandafir.

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