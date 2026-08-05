Fără să știe ce îl așteaptă, cheful s-a întors într-un spațiu complet redefinit din punct de vedere estetic. Proiectul de redecorare a fost dus la bun sfârșit într-un timp record de doar 24 de ore, fără șantier, zgomot sau mizeria specifică unor lucrări de amenajare interioară.

Florin Dumitrescu: „Au profitat de lipsa mea și au schimbat casa din temelii”

Surprins și încântat de noul aspect al casei, Florin Dumitrescu a împărtășit imaginile cu fanii din mediul online, alături de un mesaj prin care a lăudat inițiativa partenerei sale de viață.

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„Plec câteva zile la filmări și mă întorc… în alt decor. Cristina (aka Zelda) și cei de la Vladila au profitat de lipsa mea și au schimbat casa din temelii. Bine, fără să dărâme nimic. Într-o singură zi. Zero șantier. Zero mizerie. Zero bătăi de cap. Dacă toate renovările ar merge așa, cred că s-ar înjumătăți numărul certurilor din familie. Iar rezultatul… e chiar spectaculos! Sunt foarte impresionat! Așa să tot pleci!”, a transmis Florin Dumitrescu.

Imaginile publicate de jurat arată modificări elegante în finisajele pereților și în decorul camerelor, oferind un aer modern casei. Fanii au apreciat rapid postarea, felicitând-o pe Cristina pentru rezultat.

Când începe noul sezon MasterChef la Pro TV

Din 7 septembrie, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România, care promite și mai multă emoție, mai multă presiune, probe spectaculoase și preparate demne de cei mai mari pasionați de bucătărie din România.

Dincolo de farfuriile impresionante și verdictul celor trei Chefi, noul sezon aduce concurenți cu povești puternice, locuri surprinzătoare în care vor găti și o competiție extremă pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2026.







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