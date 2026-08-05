Potrivit comunicatului, drona, echipată cu un „dispozitiv explozibil neidentificat” deocamdată, a fost găsită de un angajat al aeroportului Leipzig-Halle.

Poliția a folosit un robot de deminare pentru a retrage detonatorul.

🇩🇪|🇺🇦 ALERTE - Un drone transportant un engin explosif non identifié a été découvert hier soir à l'aéroport de Leipzig-Halle, en Allemagne, hub logistique clé pour l'OTAN et l'acheminement de marchandises vers l'Ukraine. pic.twitter.com/aCRkwYxXKp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 5, 2026

Der Spiegel relatează că drona respectivă a fost găsită la miezul nopții de marți spre miercuri în apropierea a patru avioane ucrainene de tip Antonov, folosite pentru transporturi de mărfuri.

Aeroportul Leipzig-Halle a suspendat operațiunile de zbor, iar mai multe aeronave, inclusiv un avion de pasageri, au fost deviate spre alte aeroporturi.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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