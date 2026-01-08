Într-una dintre fotografiile publicate pe rețelele de socializare, cântăreața apare relaxată pe plajă, purtând un costum de baie din două piese, într-un cadru natural specific Maldivelor: nisip alb, vegetație tropicală și ocean în fundal.

Face furori în costum de baie

Fotografia este realizată în alb-negru și surprinde o atmosferă calmă, de vacanță, accentuând ideea de pauză și reconectare după o perioadă intensă de muncă.

Alături de imagini, INNA a transmis și câteva mesaje fanilor, explicând contextul vacanței și legătura sa specială cu marea. „Nu puteam să nu respect recomandarea fizioterapeutului meu 😂. M-am născut într-un orășel mic, lângă mare, așa că aparțin 🌊.” Mulțumiri speciale pentru intimitate și servicii de TOP. Un loc absolut minunat în care să ajungi după un an întreg de turnee 🙏.”

Cât costă o noapte de cazare

Artista este cazată la un resort de lux din Maldive, unde prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 18.000 de lei. Resortul este cunoscut pentru serviciile sale premium și pentru nivelul ridicat de intimitate oferit oaspeților.

„Veți fi tratat ca o celebritate cu serviciile de talie internațională~, se arată în descrierea oficială a locației. Complexul de 5 stele este situat pe malul mării, în Male, și pune la dispoziție o piscină în aer liber, un centru de fitness, grădini amenajate, zonă de plajă privată, bar, saună și club pentru copii. Camerele sunt dotate cu aer condiționat, birou, cafetieră, minibar, seif, televizor cu ecran plat și baie proprie cu duș și cadă, articole de toaletă gratuite și uscător de păr.

Oaspeții beneficiază de lenjerie de pat și prosoape incluse, iar micul dejun poate fi tip bufet, continental sau englezesc/irlandez complet. Restaurantul resortului oferă preparate din bucătăria indiană, peruviană și steakhouse, cu opțiuni vegetariene, fără lactate și vegane, la cerere.

Fanii imediat au observat postările cântăreței și au reacționat: „Meriți o vacanță”.

Inna și-a deschis sufletul și a vorbit despre greutățile prin care a trecut

Inna, în vârstă de 39 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu un succes fulminant atât în țară, cât și peste hotare. Artista a mărturisit în cadrul unui interviu, că drumul spre succes nu a fost deloc ușor și că a vrut să renunțe de multe ori.

„Au fost multe momente delicate. Momente care atunci mi se păreau catastrofale, care mă dureau, care mă făceau să mă îndoiesc de mine și de calea mea, chiar și răutăți din partea unor oameni. Cu timpul, crescând ca om, dar și ca artist, maturizându-mă, mi-am dat seama că pur și simplu, totul a făcut parte din procesul meu de a deveni cine sunt astăzi și nu regret.

Au fost momente în care mi-a venit să renunț, dar am avut mereu oamenii potriviți lângă mine, cum ar fi managerul meu Lucian, care îmi dădea încredere că problemele care apăreau erau doar un obstacol, nu un sfârșit de drum.”, a spus Inna pentru viva.ro.

Inna a recunoscut că i se întâmplă să treacă prin momente în care se îndoiește de ea, chiar dacă are o experiență și o carieră de ani de zile.

„Chiar și acum când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine.”, a mai spus artista.

