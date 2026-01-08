Într-una dintre fotografiile publicate pe rețelele de socializare, cântăreața apare relaxată pe plajă, purtând un costum de baie din două piese, într-un cadru natural specific Maldivelor: nisip alb, vegetație tropicală și ocean în fundal.

Face furori în costum de baie

Fotografia este realizată în alb-negru și surprinde o atmosferă calmă, de vacanță, accentuând ideea de pauză și reconectare după o perioadă intensă de muncă.

Alături de imagini, INNA a transmis și câteva mesaje fanilor, explicând contextul vacanței și legătura sa specială cu marea. „Nu puteam să nu respect recomandarea fizioterapeutului meu 😂. M-am născut într-un orășel mic, lângă mare, așa că aparțin 🌊.” Mulțumiri speciale pentru intimitate și servicii de TOP. Un loc absolut minunat în care să ajungi după un an întreg de turnee 🙏.”

Cât costă o noapte de cazare

Artista este cazată la un resort de lux din Maldive, unde prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 18.000 de lei. Resortul este cunoscut pentru serviciile sale premium și pentru nivelul ridicat de intimitate oferit oaspeților.

„Veți fi tratat ca o celebritate cu serviciile de talie internațională~, se arată în descrierea oficială a locației. Complexul de 5 stele este situat pe malul mării, în Male, și pune la dispoziție o piscină în aer liber, un centru de fitness, grădini amenajate, zonă de plajă privată, bar, saună și club pentru copii. Camerele sunt dotate cu aer condiționat, birou, cafetieră, minibar, seif, televizor cu ecran plat și baie proprie cu duș și cadă, articole de toaletă gratuite și uscător de păr.

inna in costum de baie 5Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Oaspeții beneficiază de lenjerie de pat și prosoape incluse, iar micul dejun poate fi tip bufet, continental sau englezesc/irlandez complet. Restaurantul resortului oferă preparate din bucătăria indiană, peruviană și steakhouse, cu opțiuni vegetariene, fără lactate și vegane, la cerere.

Fanii imediat au observat postările cântăreței și au reacționat: „Meriți o vacanță”.

Inna și-a deschis sufletul și a vorbit despre greutățile prin care a trecut

Inna, în vârstă de 39 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu un succes fulminant atât în țară, cât și peste hotare. Artista a mărturisit în cadrul unui interviu, că drumul spre succes nu a fost deloc ușor și că a vrut să renunțe de multe ori.

„Au fost multe momente delicate. Momente care atunci mi se păreau catastrofale, care mă dureau, care mă făceau să mă îndoiesc de mine și de calea mea, chiar și răutăți din partea unor oameni. Cu timpul, crescând ca om, dar și ca artist, maturizându-mă, mi-am dat seama că pur și simplu, totul a făcut parte din procesul meu de a deveni cine sunt astăzi și nu regret.

Au fost momente în care mi-a venit să renunț, dar am avut mereu oamenii potriviți lângă mine, cum ar fi managerul meu Lucian, care îmi dădea încredere că problemele care apăreau erau doar un obstacol, nu un sfârșit de drum.”, a spus Inna pentru viva.ro.

Inna a recunoscut că i se întâmplă să treacă prin momente în care se îndoiește de ea, chiar dacă are o experiență și o carieră de ani de zile.

„Chiar și acum când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine.”, a mai spus artista.

Cât costă cazarea la hotelul favorit al lui Klaus Iohannis din Tenerife. Un fost șef din Liga 1 e în vacanță acolo
Un tânăr de 18 ani, care avea permis doar de două luni, a fost oprit de polițiști cu 226 km/h: „Unii ar spune că a avut ghinion"
Știri România 07:41
Un tânăr de 18 ani, care avea permis doar de două luni, a fost oprit de polițiști cu 226 km/h: „Unii ar spune că a avut ghinion”
SRI a evitat să explice pentru Libertatea cum va interveni legal în procesul luptei împotriva corupției, conform noii Strategii de Apărare a Țării. Procuror: ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciului
Exclusiv
Știri România 07:00
SRI a evitat să explice pentru Libertatea cum va interveni legal în procesul luptei împotriva corupției, conform noii Strategii de Apărare a Țării. Procuror: ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciului
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia"
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adrian Șut pleacă de la FCSB! Ofertă din Emirate. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Șut pleacă de la FCSB! Ofertă din Emirate. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat"
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță..."
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Urmează să facă nunta, dar a fost prins sărutându-se pasional cu o femeie celebră, într-un bar. Imaginea s-a viralizat
Unica.ro
Urmează să facă nunta, dar a fost prins sărutându-se pasional cu o femeie celebră, într-un bar. Imaginea s-a viralizat
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Imagini cu INNA în costum de baie în Maldive. Cât costă o noapte în resortul de lux unde e cazată: „Meriți o vacanță”
Stiri Mondene 09:31
Imagini cu INNA în costum de baie în Maldive. Cât costă o noapte în resortul de lux unde e cazată: „Meriți o vacanță”
Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Stiri Mondene 07 ian.
Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă": ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Gerul pune stăpânire pe România. Temperaturile scad până la -18°C. Sunt așteptate ninsori abundente
ObservatorNews.ro
Gerul pune stăpânire pe România. Temperaturile scad până la -18°C. Sunt aşteptate ninsori abundente
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!"
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax.ro
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă"? Viața actriței s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Ce s-a aflat despre cei doi bărbați, tată și fiu, care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Arad. Vecinii sunt în stare de șoc: ,,Aveau datorii în toate părțile"
KanalD.ro
Ce s-a aflat despre cei doi bărbați, tată și fiu, care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Arad. Vecinii sunt în stare de șoc: ,,Aveau datorii în toate părțile”

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York